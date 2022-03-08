https://ria.ru/20220308/metall-1777121499.html
Стоимость никеля впервые превысила сто тысяч долларов за тонну
Стоимость никеля впервые превысила сто тысяч долларов за тонну - РИА Новости, 08.03.2022
Стоимость никеля впервые превысила сто тысяч долларов за тонну
Стоимость никеля растет более чем на 100% на Лондонской бирже металлов (LME), поднявшись впервые свыше 100 тысяч долларов за тонну из-за опасений по поводу... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T09:36
2022-03-08T09:36
2022-03-08T09:45
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Стоимость никеля растет более чем на 100% на Лондонской бирже металлов (LME), поднявшись впервые свыше 100 тысяч долларов за тонну из-за опасений по поводу поставок, свидетельствуют данные торгов.Согласно данным LME, по состоянию на 9.31 мск цена фьючерса на никель с поставкой через три месяца растёт на 109,4%, до 100 680 долларов за тонну.Как отмечает агентство Блумберг, никель торгуется 100 тысяч долларов США впервые, такая цена в материале названа "беспрецедентной".Крупнейший в мире производитель никеля, а также палладия - базирующаяся в России ГМК "Норильский никель". Как ранее уточнял РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, Россия в лице "Норникеля" обеспечивает около 20% мировых поставок никеля и около 40% палладия, и уход такого поставщика никеля мог бы создать проблемы для европейских производителей нержавеющей стали, а перебои в поставках палладия - проблемы для европейской и американской автомобильной индустрии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220308/import-1777116149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, сша, россия, гмк "норильский никель", lme
09:36 08.03.2022 (обновлено: 09:45 08.03.2022)
Стоимость никеля впервые превысила сто тысяч долларов за тонну
Цена никеля впервые превысила сто тысяч долларов за тонну