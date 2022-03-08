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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/memorandum-1777168072.html
В Киеве нашли замену Будапештскому меморандуму
В Киеве нашли замену Будапештскому меморандуму - РИА Новости, 08.03.2022
В Киеве нашли замену Будапештскому меморандуму
Гарантами безопасности Украины в новом договоре, вместо Будапештского меморандума, могут стать США, Турция и государства-соседи, при этом не указано, входит ли... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T17:33
2022-03-08T17:56
в мире
турция
сша
киев
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Гарантами безопасности Украины в новом договоре, вместо Будапештского меморандума, могут стать США, Турция и государства-соседи, при этом не указано, входит ли в их число Россия, говорится в заявление партии Владимира Зеленского "Слуга народа"."Такими государствами-гарантами могут стать США, Турция, государства-соседи Украины", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политсилы.В партии констатировали, что в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно."Мы не можем использовать для защиты нашего государства только строчки в Конституции о курсе в Альянс. Курс – это политика. Но не оружие. Не самолеты. Не защита государства. Зато должны говорить о конкретных вещах. О конкретном договоре, который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готово нас принимать. Он должен отличаться от Будапештского меморандума – предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов безопасности Украины", - говорится в заявлении.Вариант Киева о гарантиях безопасности предлагает Москве юридически зафиксировать признание украинской государственности и гарантировать отсутствие угроз, говорится в заявление партии Владимира Зеленского "Слуга народа"."Со своей стороны, Россия должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политсилы.В партии подчеркнули, что очень важно гарантировать дальнейшее мирное развитие Украины."Будет важно, чтобы Россия поставила свою подпись под гарантиями для нашего суверенитета вместе с другими гарантами", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777152436.html
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в мире, турция, сша, киев
17:33 08.03.2022 (обновлено: 17:56 08.03.2022)
 
В Киеве нашли замену Будапештскому меморандуму

Партия "Слуга народа" предложила сделать США, Турцию и стран-соседей гарантами безопасности

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Гарантами безопасности Украины в новом договоре, вместо Будапештского меморандума, могут стать США, Турция и государства-соседи, при этом не указано, входит ли в их число Россия, говорится в заявление партии Владимира Зеленского "Слуга народа".
"Такими государствами-гарантами могут стать США, Турция, государства-соседи Украины", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политсилы.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
15:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В офисе Зеленского назвали условие для отказа от вступления в НАТО
В партии констатировали, что в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно.
"Мы не можем использовать для защиты нашего государства только строчки в Конституции о курсе в Альянс. Курс – это политика. Но не оружие. Не самолеты. Не защита государства. Зато должны говорить о конкретных вещах. О конкретном договоре, который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готово нас принимать. Он должен отличаться от Будапештского меморандума – предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов безопасности Украины", - говорится в заявлении.
Вариант Киева о гарантиях безопасности предлагает Москве юридически зафиксировать признание украинской государственности и гарантировать отсутствие угроз, говорится в заявление партии Владимира Зеленского "Слуга народа".
"Со своей стороны, Россия должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политсилы.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
15:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Секретарь СНБО пригрозил без помощи НАТО закрыть небо над Украиной
В партии подчеркнули, что очень важно гарантировать дальнейшее мирное развитие Украины.
"Будет важно, чтобы Россия поставила свою подпись под гарантиями для нашего суверенитета вместе с другими гарантами", - говорится в заявлении.
 
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