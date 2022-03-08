https://ria.ru/20220308/memorandum-1777168072.html

В Киеве нашли замену Будапештскому меморандуму

В Киеве нашли замену Будапештскому меморандуму - РИА Новости, 08.03.2022

В Киеве нашли замену Будапештскому меморандуму

Гарантами безопасности Украины в новом договоре, вместо Будапештского меморандума, могут стать США, Турция и государства-соседи, при этом не указано, входит ли... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T17:33

2022-03-08T17:33

2022-03-08T17:56

в мире

турция

сша

киев

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Гарантами безопасности Украины в новом договоре, вместо Будапештского меморандума, могут стать США, Турция и государства-соседи, при этом не указано, входит ли в их число Россия, говорится в заявление партии Владимира Зеленского "Слуга народа"."Такими государствами-гарантами могут стать США, Турция, государства-соседи Украины", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политсилы.В партии констатировали, что в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно."Мы не можем использовать для защиты нашего государства только строчки в Конституции о курсе в Альянс. Курс – это политика. Но не оружие. Не самолеты. Не защита государства. Зато должны говорить о конкретных вещах. О конкретном договоре, который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готово нас принимать. Он должен отличаться от Будапештского меморандума – предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов безопасности Украины", - говорится в заявлении.Вариант Киева о гарантиях безопасности предлагает Москве юридически зафиксировать признание украинской государственности и гарантировать отсутствие угроз, говорится в заявление партии Владимира Зеленского "Слуга народа"."Со своей стороны, Россия должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политсилы.В партии подчеркнули, что очень важно гарантировать дальнейшее мирное развитие Украины."Будет важно, чтобы Россия поставила свою подпись под гарантиями для нашего суверенитета вместе с другими гарантами", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777152436.html

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777156785.html

турция

сша

киев

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, турция, сша, киев