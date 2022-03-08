17:33 08.03.2022 (обновлено: 17:56 08.03.2022)
В Киеве нашли замену Будапештскому меморандуму
Партия "Слуга народа" предложила сделать США, Турцию и стран-соседей гарантами безопасности
Флаг Украины
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Гарантами безопасности Украины в новом договоре, вместо Будапештского меморандума, могут стать США, Турция и государства-соседи, при этом не указано, входит ли в их число Россия, говорится в заявление партии Владимира Зеленского "Слуга народа".
В партии констатировали, что в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно.
"Мы не можем использовать для защиты нашего государства только строчки в Конституции о курсе в Альянс. Курс – это политика. Но не оружие. Не самолеты. Не защита государства. Зато должны говорить о конкретных вещах. О конкретном договоре, который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готово нас принимать. Он должен отличаться от Будапештского меморандума – предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов безопасности Украины", - говорится в заявлении.
Вариант Киева о гарантиях безопасности предлагает Москве юридически зафиксировать признание украинской государственности и гарантировать отсутствие угроз, говорится в заявление партии Владимира Зеленского "Слуга народа".
"Со своей стороны, Россия должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политсилы.
В партии подчеркнули, что очень важно гарантировать дальнейшее мирное развитие Украины.
"Будет важно, чтобы Россия поставила свою подпись под гарантиями для нашего суверенитета вместе с другими гарантами", - говорится в заявлении.