https://ria.ru/20220308/meditsina-1777129553.html
Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз иностранных медизделий
Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз иностранных медизделий - РИА Новости, 08.03.2022
Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз иностранных медизделий
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз из России иностранных медицинских изделий. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:51
2022-03-08T10:51
2022-03-08T11:43
михаил мишустин
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776052225_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_010156df1a69b69edb7a842cf8118de7.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз из России иностранных медицинских изделий.Речь идет о продукции, которая была доставлена из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находится на складах импортеров или проходит таможенные процедуры.Добавляется, что решение правительства позволит не допустить дефицита из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html
https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777069327.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776052225_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_2614592d8179decf90619f7cb16b3288.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, правительство рф
10:51 08.03.2022 (обновлено: 11:43 08.03.2022)
Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз иностранных медизделий
Мишустин подписал постановление о временном запрете на вывоз иностранных медизделий
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
о запрете на вывоз из России иностранных медицинских изделий.
Речь идет о продукции, которая была доставлена из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находится на складах импортеров или проходит таможенные процедуры.
Добавляется, что решение правительства позволит не допустить дефицита из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.