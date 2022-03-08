https://ria.ru/20220308/meditsina-1777129553.html

Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз иностранных медизделий

Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз иностранных медизделий - РИА Новости, 08.03.2022

Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз иностранных медизделий

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз из России иностранных медицинских изделий. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T10:51

2022-03-08T10:51

2022-03-08T11:43

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз из России иностранных медицинских изделий.Речь идет о продукции, которая была доставлена из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находится на складах импортеров или проходит таможенные процедуры.Добавляется, что решение правительства позволит не допустить дефицита из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html

https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777069327.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

михаил мишустин, правительство рф