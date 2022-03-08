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https://ria.ru/20220308/meditsina-1777129553.html
Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз иностранных медизделий
Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз иностранных медизделий - РИА Новости, 08.03.2022
Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз иностранных медизделий
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз из России иностранных медицинских изделий. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:51
2022-03-08T11:43
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз из России иностранных медицинских изделий.Речь идет о продукции, которая была доставлена из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находится на складах импортеров или проходит таможенные процедуры.Добавляется, что решение правительства позволит не допустить дефицита из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html
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михаил мишустин, правительство рф
10:51 08.03.2022 (обновлено: 11:43 08.03.2022)
 
Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз иностранных медизделий

Мишустин подписал постановление о временном запрете на вывоз иностранных медизделий

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров России
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров России - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз из России иностранных медицинских изделий.
Речь идет о продукции, которая была доставлена из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находится на складах импортеров или проходит таможенные процедуры.
Добавляется, что решение правительства позволит не допустить дефицита из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств.
Автомобилисты стоят в очереди на заправку в Зегребе, чтобы успеть заправиться до повышения цен на топливо. 7 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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