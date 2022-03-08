https://ria.ru/20220308/mcdonalds-1777185228.html
McDonald's временно закроет рестораны в России
McDonald's временно закроет рестораны в России - РИА Новости, 08.03.2022
McDonald's временно закроет рестораны в России
McDonald's временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания, заявил генеральный директор корпорации Крис Кемпчински. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T20:53
2022-03-08T20:53
2022-03-08T21:43
в мире
mcdonald's corporation
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украина
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. McDonald's временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания, заявил генеральный директор корпорации Крис Кемпчински.Согласно заявлению, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек, которые "вложили сердце и душу" в этот бренд."В то же время наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие на Украине", - отметил Кемпчински.Подчеркивается, что McDonald's "решил временно закрыть все свои рестораны в России и приостановить все операции на рынке". Речь идет в общей сложности о 850 ресторанах.В компании отметили, что понимают, какое влияние это окажет "на российских коллег и партнеров". В этой связи подчеркивается, что для всех сотрудников McDonald's в России будет сохранена заработная плата.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, mcdonald's corporation, россия, украина
20:53 08.03.2022 (обновлено: 21:43 08.03.2022)
McDonald's временно закроет рестораны в России
McDonald’s объявил о временном закрытии всех 850 ресторанов в России
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. McDonald's временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания, заявил генеральный директор корпорации Крис Кемпчински.
Согласно заявлению, в России
в McDonald's
работают 62 тысячи человек, которые "вложили сердце и душу" в этот бренд.
"В то же время наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие на Украине", - отметил Кемпчински.
Подчеркивается, что McDonald's "решил временно закрыть все свои рестораны в России и приостановить все операции на рынке". Речь идет в общей сложности о 850 ресторанах.
В компании отметили, что понимают, какое влияние это окажет "на российских коллег и партнеров". В этой связи подчеркивается, что для всех сотрудников McDonald's в России будет сохранена заработная плата.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины
речи не идет, подчеркивал президент России.