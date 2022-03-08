https://ria.ru/20220308/mariupol-1777167604.html

МЧС ДНР сообщило об эвакуации из Мариуполя 23 человек

МЧС ДНР сообщило об эвакуации из Мариуполя 23 человек - РИА Новости, 08.03.2022

МЧС ДНР сообщило об эвакуации из Мариуполя 23 человек

Из Мариуполя в 13.00 в сторону Новоазовска удалось вывести 23 человека, сообщили РИА Новости в лагере МЧС ДНР в Безыменном. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T17:31

2022-03-08T17:31

2022-03-08T17:31

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ОКРЕСТНОСТИ МАРИУПОЛЯ (Донбасс), 8 мар - РИА Новости. Из Мариуполя в 13.00 в сторону Новоазовска удалось вывести 23 человека, сообщили РИА Новости в лагере МЧС ДНР в Безыменном.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ее военные все теснее сжимают кольцо вокруг Мариуполя, однако до настоящего времени этот крупнейший город на азовском побережье остается под контролем Украины. Вместе с тем, по данным штаба территориальной обороны ДНР на ту же дату, войска республики заняли ряд населенных пунктов на подступах к Мариуполю - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино.Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов. Тогда же командование батальона "Восток" выразило готовность обсудить с украинскими силами условия гуманитарного коридора Мариуполь - Новоазовск. В селе Безыменное Новоазовского района, одном из ближайших к Мариуполю населенном пункте ДНР, МЧС республики развернуло пункт приема беженцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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