https://ria.ru/20220308/mariupol-1777142813.html

Беженец из Мариуполя рассказал, как по нему стреляли боевики из нацбатов

Беженец из Мариуполя рассказал, как по нему стреляли боевики из нацбатов - РИА Новости, 08.03.2022

Беженец из Мариуполя рассказал, как по нему стреляли боевики из нацбатов

Восьмидесятилетний Владимир Карпов, сумевший выйти из окруженного Мариуполя, рассказал РИА Новости, как боевики из нацбатов стреляли по нему из автоматического... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T13:17

2022-03-08T13:17

2022-03-08T15:57

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ДОНЕЦК, 8 мар – РИА Новости. Восьмидесятилетний Владимир Карпов, сумевший выйти из окруженного Мариуполя, рассказал РИА Новости, как боевики из нацбатов стреляли по нему из автоматического оружия."Я выбирался из города мелкими перебежками, по мне стреляли во время выхода из Мариуполя, три раза по три очереди из автомата дали", - сказал он.Несмотря на предложения о прекращении огня и коридоре для мирного населения, нацбаты препятствуют выходу людей."По пути прятался возле одного дома. Он каменный, здоровый такой, думаю, если откуда-то вылетит – дом же защитит. Отдохну. Минут 15 сидел. Потом собрался и пошел дальше. А когда дошел – встретил первых ДНРовцев. Они сказали: "Иди, дед, дальше". Я прошел еще полтора километра и встретил пост ДНР", - рассказывает Карпов.Житель говорит, что бойцы ДНР приняли его хорошо. Обогрели, напоили чаем, оказали первую медицинскую помощь и вызвали врача."Потом пришла машина и отвезла меня в больницу. Но куда именно, я не знал. Думал, в Безыменное. Но потом понял, что я в Новоазовске. Где сейчас и нахожусь. Но я хочу, чтоб меня в Россию отправили. Врач заходил и сказал, что нас отправят в Россию. Дай Бог", - сказал пенсионер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777140720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, новоазовск, владимир путин