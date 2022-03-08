Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220308/mariupol-1777142813.html
Беженец из Мариуполя рассказал, как по нему стреляли боевики из нацбатов
Беженец из Мариуполя рассказал, как по нему стреляли боевики из нацбатов - РИА Новости, 08.03.2022
Беженец из Мариуполя рассказал, как по нему стреляли боевики из нацбатов
Восьмидесятилетний Владимир Карпов, сумевший выйти из окруженного Мариуполя, рассказал РИА Новости, как боевики из нацбатов стреляли по нему из автоматического... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T13:17
2022-03-08T15:57
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
новоазовск
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777125289_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_0de32b7f8aa15d6bb0faed84828eb104.jpg
ДОНЕЦК, 8 мар – РИА Новости. Восьмидесятилетний Владимир Карпов, сумевший выйти из окруженного Мариуполя, рассказал РИА Новости, как боевики из нацбатов стреляли по нему из автоматического оружия."Я выбирался из города мелкими перебежками, по мне стреляли во время выхода из Мариуполя, три раза по три очереди из автомата дали", - сказал он.Несмотря на предложения о прекращении огня и коридоре для мирного населения, нацбаты препятствуют выходу людей."По пути прятался возле одного дома. Он каменный, здоровый такой, думаю, если откуда-то вылетит – дом же защитит. Отдохну. Минут 15 сидел. Потом собрался и пошел дальше. А когда дошел – встретил первых ДНРовцев. Они сказали: "Иди, дед, дальше". Я прошел еще полтора километра и встретил пост ДНР", - рассказывает Карпов.Житель говорит, что бойцы ДНР приняли его хорошо. Обогрели, напоили чаем, оказали первую медицинскую помощь и вызвали врача."Потом пришла машина и отвезла меня в больницу. Но куда именно, я не знал. Думал, в Безыменное. Но потом понял, что я в Новоазовске. Где сейчас и нахожусь. Но я хочу, чтоб меня в Россию отправили. Врач заходил и сказал, что нас отправят в Россию. Дай Бог", - сказал пенсионер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777140720.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
новоазовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777125289_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c89c9d7da964299b47787b68f204deb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, новоазовск, владимир путин
13:17 08.03.2022 (обновлено: 15:57 08.03.2022)
 
Беженец из Мариуполя рассказал, как по нему стреляли боевики из нацбатов

Беженец из Мариуполя рассказал, как боевики нацбата стреляли по нему из автоматов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР на блок-посту
Военнослужащие ДНР на блок-посту - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ДНР на блок-посту
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 мар – РИА Новости. Восьмидесятилетний Владимир Карпов, сумевший выйти из окруженного Мариуполя, рассказал РИА Новости, как боевики из нацбатов стреляли по нему из автоматического оружия.
"Я выбирался из города мелкими перебежками, по мне стреляли во время выхода из Мариуполя, три раза по три очереди из автомата дали", - сказал он.
Несмотря на предложения о прекращении огня и коридоре для мирного населения, нацбаты препятствуют выходу людей.
"По пути прятался возле одного дома. Он каменный, здоровый такой, думаю, если откуда-то вылетит – дом же защитит. Отдохну. Минут 15 сидел. Потом собрался и пошел дальше. А когда дошел – встретил первых ДНРовцев. Они сказали: "Иди, дед, дальше". Я прошел еще полтора километра и встретил пост ДНР", - рассказывает Карпов.
Житель говорит, что бойцы ДНР приняли его хорошо. Обогрели, напоили чаем, оказали первую медицинскую помощь и вызвали врача.
Жители Мариупол - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
12:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Власти Мариуполя заявили, что гуманитарная колонна для города уже в дороге
"Потом пришла машина и отвезла меня в больницу. Но куда именно, я не знал. Думал, в Безыменное. Но потом понял, что я в Новоазовске. Где сейчас и нахожусь. Но я хочу, чтоб меня в Россию отправили. Врач заходил и сказал, что нас отправят в Россию. Дай Бог", - сказал пенсионер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФНовоазовскВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала