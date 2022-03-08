https://ria.ru/20220308/magate-1777126216.html

Украина попросила запретить России доступ к технологическим ресурсам МАГАТЭ

Украина попросила запретить России доступ к технологическим ресурсам МАГАТЭ - РИА Новости, 08.03.2022

Украина попросила запретить России доступ к технологическим ресурсам МАГАТЭ

Украина просит запретить России доступ к технологическим ресурсам МАГАТЭ, разорвать отношения с гражданами РФ в связанных с атомом структурах ООН, сообщает... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T10:20

2022-03-08T10:20

2022-03-08T10:50

украина

магатэ

россия

киев

оон

нато

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украина просит запретить России доступ к технологическим ресурсам МАГАТЭ, разорвать отношения с гражданами РФ в связанных с атомом структурах ООН, сообщает министерство энергетики страны."Мы уже направили официальные обращения к МАГАТЭ с изложением нашего видения обеспечения безопасности в условиях военных действий", - говорится в сообщении министерства в Facebook.В частности, Киев призывает МАГАТЭ обратиться к НАТО для введения режима закрытого неба над территорией Украины, учитывая географию расположения АЭС.Также в числе перечисленных министерством мер - "запрет доступа России к интеллектуальным и технологическим ресурсам МАГАТЭ, разрыв отношений с гражданами РФ, которые заняты в структурах ООН, касающихся ядерной энергии".

https://ria.ru/20220307/magate-1777022151.html

украина

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, магатэ, россия, киев, оон, нато