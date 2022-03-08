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Украина попросила запретить России доступ к технологическим ресурсам МАГАТЭ
Украина попросила запретить России доступ к технологическим ресурсам МАГАТЭ - РИА Новости, 08.03.2022
Украина попросила запретить России доступ к технологическим ресурсам МАГАТЭ
Украина просит запретить России доступ к технологическим ресурсам МАГАТЭ, разорвать отношения с гражданами РФ в связанных с атомом структурах ООН, сообщает... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:20
2022-03-08T10:50
украина
магатэ
россия
киев
оон
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украина просит запретить России доступ к технологическим ресурсам МАГАТЭ, разорвать отношения с гражданами РФ в связанных с атомом структурах ООН, сообщает министерство энергетики страны."Мы уже направили официальные обращения к МАГАТЭ с изложением нашего видения обеспечения безопасности в условиях военных действий", - говорится в сообщении министерства в Facebook.В частности, Киев призывает МАГАТЭ обратиться к НАТО для введения режима закрытого неба над территорией Украины, учитывая географию расположения АЭС.Также в числе перечисленных министерством мер - "запрет доступа России к интеллектуальным и технологическим ресурсам МАГАТЭ, разрыв отношений с гражданами РФ, которые заняты в структурах ООН, касающихся ядерной энергии".
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украина, магатэ, россия, киев, оон, нато
10:20 08.03.2022 (обновлено: 10:50 08.03.2022)
 
Украина попросила запретить России доступ к технологическим ресурсам МАГАТЭ

На Украине призвали запретить России доступ к технологическим ресурсам МАГАТЭ

© Фото : страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© Фото : страница IAEA в Twitter
Международное агентство по атомной энергии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украина просит запретить России доступ к технологическим ресурсам МАГАТЭ, разорвать отношения с гражданами РФ в связанных с атомом структурах ООН, сообщает министерство энергетики страны.
"Мы уже направили официальные обращения к МАГАТЭ с изложением нашего видения обеспечения безопасности в условиях военных действий", - говорится в сообщении министерства в Facebook.
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Польский министр призвала исключить Россию из МАГАТЭ и Евратома
В частности, Киев призывает МАГАТЭ обратиться к НАТО для введения режима закрытого неба над территорией Украины, учитывая географию расположения АЭС.
Также в числе перечисленных министерством мер - "запрет доступа России к интеллектуальным и технологическим ресурсам МАГАТЭ, разрыв отношений с гражданами РФ, которые заняты в структурах ООН, касающихся ядерной энергии".
 
УкраинаМАГАТЭРоссияКиевООННАТО
 
 
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