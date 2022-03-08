https://ria.ru/20220308/loreal-1777180029.html

Компания L'Oreal временно закроет магазины в России

Компания L'Oreal временно закроет магазины в России - РИА Новости, 08.03.2022

Компания L'Oreal временно закроет магазины в России

Французская парфюмерно-косметическая компания L'Oreal заявляет, что временно закроет все свои точки продаж и онлайн-магазины в России, сообщает агентство... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T19:46

2022-03-08T19:46

2022-03-08T20:03

в мире

l'oreal

россия

украина

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ПАРИЖ, 8 мар – РИА Новости. Французская парфюмерно-косметическая компания L'Oreal заявляет, что временно закроет все свои точки продаж и онлайн-магазины в России, сообщает агентство Рейтер.Компания отмечает, что решительно осуждает военную операцию России на Украине.L'Oreal также приостановит свои промышленные и коммерческие инвестиции в России, отмечает агентство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777012355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, l'oreal, россия, украина