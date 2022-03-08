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Компания L'Oreal временно закроет магазины в России
Компания L'Oreal временно закроет магазины в России - РИА Новости, 08.03.2022
Компания L'Oreal временно закроет магазины в России
Французская парфюмерно-косметическая компания L'Oreal заявляет, что временно закроет все свои точки продаж и онлайн-магазины в России, сообщает агентство... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T19:46
2022-03-08T20:03
в мире
l'oreal
россия
украина
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ПАРИЖ, 8 мар – РИА Новости. Французская парфюмерно-косметическая компания L'Oreal заявляет, что временно закроет все свои точки продаж и онлайн-магазины в России, сообщает агентство Рейтер.Компания отмечает, что решительно осуждает военную операцию России на Украине.L'Oreal также приостановит свои промышленные и коммерческие инвестиции в России, отмечает агентство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, l'oreal, россия, украина
19:46 08.03.2022 (обновлено: 20:03 08.03.2022)
 
Компания L'Oreal временно закроет магазины в России

Французская компания L'Oreal временно закроет магазины в России

CC0 / Ichigo121212 / Косметика
Косметика - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
CC0 / Ichigo121212 /
Косметика
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ПАРИЖ, 8 мар – РИА Новости. Французская парфюмерно-косметическая компания L'Oreal заявляет, что временно закроет все свои точки продаж и онлайн-магазины в России, сообщает агентство Рейтер.
Компания отмечает, что решительно осуждает военную операцию России на Украине.
L'Oreal также приостановит свои промышленные и коммерческие инвестиции в России, отмечает агентство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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