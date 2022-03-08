https://ria.ru/20220308/lnr-1777189592.html
ЛНР освободила почти всю территорию республики от украинских войск
ЛНР освободила почти всю территорию республики от украинских войск - РИА Новости, 08.03.2022
ЛНР освободила почти всю территорию республики от украинских войск
По состоянию на вечер 8 марта освобождена почти вся территория ЛНР, за сегодняшний день народная милиция освободила семь населенных пунктов, сообщает в Telegram РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T21:50
2022-03-08T21:50
2022-03-08T21:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. По состоянию на вечер 8 марта освобождена почти вся территория ЛНР, за сегодняшний день народная милиция освободила семь населенных пунктов, сообщает в Telegram МИД республики."По состоянию на вечер 08.03.2022 освобождена почти вся территория Луганской народной республики", - говорится в сообщении министерства.Отмечается, что силами народной милиции освобождено 80 населенных пунктов ЛНР и ДНР. За 8 марта были освобождены семь населенных пунктов: Песчаное, Варваровка, Пшеничное, Новодружеск, Белогоровка, Нижнее и Попасная.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220308/oon-1777181291.html
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777152436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
ЛНР освободила почти всю территорию республики от украинских войск
МИД ЛНР: по состоянию на вечер 8 марта освобождена почти вся территория республики