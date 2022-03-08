https://ria.ru/20220308/lnr-1777189592.html

ЛНР освободила почти всю территорию республики от украинских войск

ЛНР освободила почти всю территорию республики от украинских войск - РИА Новости, 08.03.2022

ЛНР освободила почти всю территорию республики от украинских войск

По состоянию на вечер 8 марта освобождена почти вся территория ЛНР, за сегодняшний день народная милиция освободила семь населенных пунктов, сообщает в Telegram РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T21:50

2022-03-08T21:50

2022-03-08T21:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. По состоянию на вечер 8 марта освобождена почти вся территория ЛНР, за сегодняшний день народная милиция освободила семь населенных пунктов, сообщает в Telegram МИД республики."По состоянию на вечер 08.03.2022 освобождена почти вся территория Луганской народной республики", - говорится в сообщении министерства.Отмечается, что силами народной милиции освобождено 80 населенных пунктов ЛНР и ДНР. За 8 марта были освобождены семь населенных пунктов: Песчаное, Варваровка, Пшеничное, Новодружеск, Белогоровка, Нижнее и Попасная.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/oon-1777181291.html

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777152436.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика