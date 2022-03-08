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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/lnr-1777189592.html
ЛНР освободила почти всю территорию республики от украинских войск
ЛНР освободила почти всю территорию республики от украинских войск - РИА Новости, 08.03.2022
ЛНР освободила почти всю территорию республики от украинских войск
По состоянию на вечер 8 марта освобождена почти вся территория ЛНР, за сегодняшний день народная милиция освободила семь населенных пунктов, сообщает в Telegram РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T21:50
2022-03-08T21:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. По состоянию на вечер 8 марта освобождена почти вся территория ЛНР, за сегодняшний день народная милиция освободила семь населенных пунктов, сообщает в Telegram МИД республики."По состоянию на вечер 08.03.2022 освобождена почти вся территория Луганской народной республики", - говорится в сообщении министерства.Отмечается, что силами народной милиции освобождено 80 населенных пунктов ЛНР и ДНР. За 8 марта были освобождены семь населенных пунктов: Песчаное, Варваровка, Пшеничное, Новодружеск, Белогоровка, Нижнее и Попасная.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220308/oon-1777181291.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
21:50 08.03.2022
 
ЛНР освободила почти всю территорию республики от украинских войск

МИД ЛНР: по состоянию на вечер 8 марта освобождена почти вся территория республики

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ЛНР
Военнослужащие народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащие народной милиции ЛНР
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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. По состоянию на вечер 8 марта освобождена почти вся территория ЛНР, за сегодняшний день народная милиция освободила семь населенных пунктов, сообщает в Telegram МИД республики.
"По состоянию на вечер 08.03.2022 освобождена почти вся территория Луганской народной республики", - говорится в сообщении министерства.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 20:01
Офис Зеленского заявил, что ООН "всегда прячется в кустах"
Отмечается, что силами народной милиции освобождено 80 населенных пунктов ЛНР и ДНР. За 8 марта были освобождены семь населенных пунктов: Песчаное, Варваровка, Пшеничное, Новодружеск, Белогоровка, Нижнее и Попасная.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Вчера, 15:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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