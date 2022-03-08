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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/lnr-1777156096.html
Мэр Первомайска заявил о невозможности восстановить подачу света в город
Мэр Первомайска заявил о невозможности восстановить подачу света в город - РИА Новости, 08.03.2022
Мэр Первомайска заявил о невозможности восстановить подачу света в город
Из-за продолжения обстрелов со стороны украинских военных уже неделю невозможно восстановить электроснабжение и подачу воды в Первомайск в ЛНР, сообщил мэр... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T15:43
2022-03-08T15:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
первомайск
сцкк
стаханов
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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Из-за продолжения обстрелов со стороны украинских военных уже неделю невозможно восстановить электроснабжение и подачу воды в Первомайск в ЛНР, сообщил мэр города Сергей Колягин."Вопрос восстановления высоковольтных ЛЭП и вопрос возобновления централизованного водоснабжения Первомайска и подчинённых населённых пунктов находится на постоянном контроле… К сожалению, начиная со 2 марта текущего года все попытки восстановления линии электропередачи со стороны специалистов "Республиканской сетевой компании" не увенчались успехом в связи с постоянными обстрелами территории города Первомайска, его административно подчиненных пунктов, а также их окраин", - заявил Колягин журналистам.Такая же ситуация с ремонтом водовода диметром 1200 миллиметров из города Стаханова в Первомайск. На водоводе сейчас два повреждения, которые также нельзя ликвидировать из-за обстрелов. После прекращения обстрелов водовод починят, что позволит обеспечить горожан водой, пообещал мэр.Накануне из-за артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Первомайске погибла женщина 1946 года рождения, сообщил представитель ЛНР в СЦКК. По предварительным данным, женщина попала под обстрел, когда шла за водой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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луганская народная республика
первомайск
стаханов
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в мире, луганская народная республика, первомайск, сцкк, стаханов
15:43 08.03.2022
 
Мэр Первомайска заявил о невозможности восстановить подачу света в город

Мэр Первомайска в ЛНР: город уже неделю остается без электричества и воды из-за обстрелов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУказатель на выезде из города Первомайск
Указатель на выезде из города Первомайск - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Указатель на выезде из города Первомайск
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Из-за продолжения обстрелов со стороны украинских военных уже неделю невозможно восстановить электроснабжение и подачу воды в Первомайск в ЛНР, сообщил мэр города Сергей Колягин.
"Вопрос восстановления высоковольтных ЛЭП и вопрос возобновления централизованного водоснабжения Первомайска и подчинённых населённых пунктов находится на постоянном контроле… К сожалению, начиная со 2 марта текущего года все попытки восстановления линии электропередачи со стороны специалистов "Республиканской сетевой компании" не увенчались успехом в связи с постоянными обстрелами территории города Первомайска, его административно подчиненных пунктов, а также их окраин", - заявил Колягин журналистам.
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Такая же ситуация с ремонтом водовода диметром 1200 миллиметров из города Стаханова в Первомайск. На водоводе сейчас два повреждения, которые также нельзя ликвидировать из-за обстрелов. После прекращения обстрелов водовод починят, что позволит обеспечить горожан водой, пообещал мэр.
Накануне из-за артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Первомайске погибла женщина 1946 года рождения, сообщил представитель ЛНР в СЦКК. По предварительным данным, женщина попала под обстрел, когда шла за водой.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаПервомайскСЦККСтаханов
 
 
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