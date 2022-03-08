https://ria.ru/20220308/lnr-1777156096.html

Мэр Первомайска заявил о невозможности восстановить подачу света в город

Мэр Первомайска заявил о невозможности восстановить подачу света в город - РИА Новости, 08.03.2022

Мэр Первомайска заявил о невозможности восстановить подачу света в город

Из-за продолжения обстрелов со стороны украинских военных уже неделю невозможно восстановить электроснабжение и подачу воды в Первомайск в ЛНР, сообщил мэр... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T15:43

2022-03-08T15:43

2022-03-08T15:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

первомайск

сцкк

стаханов

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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Из-за продолжения обстрелов со стороны украинских военных уже неделю невозможно восстановить электроснабжение и подачу воды в Первомайск в ЛНР, сообщил мэр города Сергей Колягин."Вопрос восстановления высоковольтных ЛЭП и вопрос возобновления централизованного водоснабжения Первомайска и подчинённых населённых пунктов находится на постоянном контроле… К сожалению, начиная со 2 марта текущего года все попытки восстановления линии электропередачи со стороны специалистов "Республиканской сетевой компании" не увенчались успехом в связи с постоянными обстрелами территории города Первомайска, его административно подчиненных пунктов, а также их окраин", - заявил Колягин журналистам.Такая же ситуация с ремонтом водовода диметром 1200 миллиметров из города Стаханова в Первомайск. На водоводе сейчас два повреждения, которые также нельзя ликвидировать из-за обстрелов. После прекращения обстрелов водовод починят, что позволит обеспечить горожан водой, пообещал мэр.Накануне из-за артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Первомайске погибла женщина 1946 года рождения, сообщил представитель ЛНР в СЦКК. По предварительным данным, женщина попала под обстрел, когда шла за водой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/donbass-1777145457.html

луганская народная республика

первомайск

стаханов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, первомайск, сцкк, стаханов