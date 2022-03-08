https://ria.ru/20220308/lnr-1777128505.html

Войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов

Войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов - РИА Новости, 08.03.2022

Войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов

Группировка войск ЛНР взяла пол контроль восемь населенных пунктов и продвинулась на 9 километров, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T10:39

2022-03-08T10:39

2022-03-08T10:42

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776954107_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8d280a4ee59aa27e807a1d86adbf8f3.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Группировка войск ЛНР взяла пол контроль восемь населенных пунктов и продвинулась на 9 километров, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Борсонино, Кременная, Песчанное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск, Белогоровка. Продвижение составило 9 километров", - сказал Конашенков.Он добавил, что подразделения Народной милиции ДНР установили контроль над кварталом Осоавиахим в Мариуполе.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/bezhentsy-1777125886.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр