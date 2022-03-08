https://ria.ru/20220308/lnr-1777128505.html
Войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов
Войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов - РИА Новости, 08.03.2022
Войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов
Группировка войск ЛНР взяла пол контроль восемь населенных пунктов и продвинулась на 9 километров, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:39
2022-03-08T10:39
2022-03-08T10:42
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Группировка войск ЛНР взяла пол контроль восемь населенных пунктов и продвинулась на 9 километров, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Борсонино, Кременная, Песчанное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск, Белогоровка. Продвижение составило 9 километров", - сказал Конашенков.Он добавил, что подразделения Народной милиции ДНР установили контроль над кварталом Осоавиахим в Мариуполе.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
10:39 08.03.2022 (обновлено: 10:42 08.03.2022)
Войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов
Минобороны заявило, что войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов