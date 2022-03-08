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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/lnr-1777128505.html
Войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов
Войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов - РИА Новости, 08.03.2022
Войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов
Группировка войск ЛНР взяла пол контроль восемь населенных пунктов и продвинулась на 9 километров, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:39
2022-03-08T10:42
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Группировка войск ЛНР взяла пол контроль восемь населенных пунктов и продвинулась на 9 километров, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Борсонино, Кременная, Песчанное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск, Белогоровка. Продвижение составило 9 километров", - сказал Конашенков.Он добавил, что подразделения Народной милиции ДНР установили контроль над кварталом Осоавиахим в Мариуполе.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
10:39 08.03.2022 (обновлено: 10:42 08.03.2022)
 
Войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов

Минобороны заявило, что войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие народной милиции ЛНР
Военнослужащие народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие народной милиции ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Группировка войск ЛНР взяла пол контроль восемь населенных пунктов и продвинулась на 9 километров, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Борсонино, Кременная, Песчанное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск, Белогоровка. Продвижение составило 9 километров", - сказал Конашенков.
Он добавил, что подразделения Народной милиции ДНР установили контроль над кварталом Осоавиахим в Мариуполе.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жители Украины, эвакуированные из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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