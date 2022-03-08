https://ria.ru/20220308/lnr-1777115356.html

Под контроль ЛНР перешли 54 населенных пункта

Под контроль ЛНР перешли 54 населенных пункта - РИА Новости, 08.03.2022

Под контроль ЛНР перешли 54 населенных пункта

Под контроль Луганской народной республики всего перешло 54 населенных пункта, которые контролировались украинскими войсками, говорится в заявлении Народной... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T07:55

2022-03-08T07:55

2022-03-08T09:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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луганск

признание днр и лнр в россии

украина

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ЛУГАНСК, 8 мар — РИА Новости. Под контроль Луганской народной республики всего перешло 54 населенных пункта, которые контролировались украинскими войсками, говорится в заявлении Народной милиции ЛНР.Отмечается, что ВСУ потеряли 16 танков, 15 БМП и десятки другой техники.Ранее МИД ЛНР сообщал, что силам Народной милиции ЛНР удалось освободить 73 населенных пункта Луганской и Донецкой народных республик.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/genotsid-1777108537.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, луганск, признание днр и лнр в россии, украина