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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/lnr-1777115356.html
Под контроль ЛНР перешли 54 населенных пункта
Под контроль ЛНР перешли 54 населенных пункта - РИА Новости, 08.03.2022
Под контроль ЛНР перешли 54 населенных пункта
Под контроль Луганской народной республики всего перешло 54 населенных пункта, которые контролировались украинскими войсками, говорится в заявлении Народной... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T07:55
2022-03-08T09:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
луганск
признание днр и лнр в россии
украина
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ЛУГАНСК, 8 мар — РИА Новости. Под контроль Луганской народной республики всего перешло 54 населенных пункта, которые контролировались украинскими войсками, говорится в заявлении Народной милиции ЛНР.Отмечается, что ВСУ потеряли 16 танков, 15 БМП и десятки другой техники.Ранее МИД ЛНР сообщал, что силам Народной милиции ЛНР удалось освободить 73 населенных пункта Луганской и Донецкой народных республик.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/genotsid-1777108537.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
луганск
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, луганск, признание днр и лнр в россии, украина
07:55 08.03.2022 (обновлено: 09:42 08.03.2022)
 
Под контроль ЛНР перешли 54 населенных пункта

Народная милиция ЛНР сообщила о переходе под контроль республики 54 населенных пунктов

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие народной милиции ЛНР в районе Северодонецка Луганской народной республики
Военнослужащие народной милиции ЛНР в районе Северодонецка Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 8 мар — РИА Новости. Под контроль Луганской народной республики всего перешло 54 населенных пункта, которые контролировались украинскими войсками, говорится в заявлении Народной милиции ЛНР.

"В ходе наступательных действий в период с 5 по 8 марта подразделениями Народной милиции были освобождены 8 населенных пунктов Республики", — сообщает ведомство.

Отмечается, что ВСУ потеряли 16 танков, 15 БМП и десятки другой техники.
Ранее МИД ЛНР сообщал, что силам Народной милиции ЛНР удалось освободить 73 населенных пункта Луганской и Донецкой народных республик.
Женщина с котом на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
03:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД ЛНР рассказала о признаках геноцида в Донбассе
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул президент России.
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Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛуганскПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраина
 
 
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