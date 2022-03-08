https://ria.ru/20220308/lavrov-1777150986.html

Лавров обсудил с госсекретарем Святого престола спецоперацию на Украине

Лавров обсудил с госсекретарем Святого престола спецоперацию на Украине - РИА Новости, 08.03.2022

Лавров обсудил с госсекретарем Святого престола спецоперацию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином спецоперацию на Украине. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T14:43

2022-03-08T14:43

2022-03-08T14:43

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином спецоперацию на Украине."В связи с выраженной Паролином озабоченностью ситуацией на Украине Лавров изложил собеседнику принципиальную российскую позицию относительно причин и целей проводимой на Украине специальной военной операции", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Отмечается, что "стороны выразили надежду на скорейшее проведение очередного раунда переговоров Москвы с Киевом и достижение согласия по решению ключевых проблем, лежащих в основе украинского кризиса, в целях его урегулирования и прекращения боевых действий".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/lavrov-1777063961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, киев, москва, вооруженные силы рф, владимир путин