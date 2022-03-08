Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220308/lamborghini-1777185043.html
Lamborghini приостановила работу на российском рынке
Lamborghini приостановила работу на российском рынке - РИА Новости, 08.03.2022
Lamborghini приостановила работу на российском рынке
Итальянский производитель суперкаров Lamborghini объявил о приостановке предпринимательской деятельности на российском рынке, сообщается в Instagram-аккаунте... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T20:47
2022-03-08T20:56
россия
в мире
украина
lamborghini
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155156/97/1551569763_0:260:3176:2047_1920x0_80_0_0_e95dd6a342218b7bd09f95cb1096915a.jpg
РИМ, 8 мар - РИА Новости. Итальянский производитель суперкаров Lamborghini объявил о приостановке предпринимательской деятельности на российском рынке, сообщается в Instagram-аккаунте компании.Ранее во вторник о решении приостановить производство автомобилей для российского рынка объявил другой представитель люксового сегмента - компания Ferrari."В свете нынешней ситуации бизнес с Россией приостановлен", - говорится в сообщении.Lamborghini, подчеркивается, глубоко опечалена событиями на Украине и наблюдает за ситуацией с большим беспокойством. Для поддержки жертв конфликта автомобилестроительная компания начала сбор средств в пользу Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев."Lamborghini надеется на скорое завершение боевых действий и возвращение к дипломатии", - сообщает компания.В январе Lamborghini сообщила РИА Новости о рекордных продажах за 2021 год в России (+48% к 2020 году) и мире (+13%). Всего своих покупателей нашли 8405 новых машин.Об уходе из России уже сообщили модные дома и fashion-группы Prada, Hermes, Kering, LVMH и Chanel.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220303/ikea-1776373175.html
https://ria.ru/20220308/loreal-1777180029.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155156/97/1551569763_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_2a25c79225869cd0f076e023f00e2861.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, украина, lamborghini, экономика
20:47 08.03.2022 (обновлено: 20:56 08.03.2022)
 
Lamborghini приостановила работу на российском рынке

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini приостановил работу в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСуперкар Lamborghini Huracan Evo Spyder
Суперкар Lamborghini Huracan Evo Spyder - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Суперкар Lamborghini Huracan Evo Spyder
Читать ria.ru в
РИМ, 8 мар - РИА Новости. Итальянский производитель суперкаров Lamborghini объявил о приостановке предпринимательской деятельности на российском рынке, сообщается в Instagram-аккаунте компании.
Ранее во вторник о решении приостановить производство автомобилей для российского рынка объявил другой представитель люксового сегмента - компания Ferrari.
"В свете нынешней ситуации бизнес с Россией приостановлен", - говорится в сообщении.
Lamborghini, подчеркивается, глубоко опечалена событиями на Украине и наблюдает за ситуацией с большим беспокойством. Для поддержки жертв конфликта автомобилестроительная компания начала сбор средств в пользу Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Люди возле магазина IKEA в Химках Московской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 21:44
Россия теряет IKEA. IKEA теряет Россию
"Lamborghini надеется на скорое завершение боевых действий и возвращение к дипломатии", - сообщает компания.
В январе Lamborghini сообщила РИА Новости о рекордных продажах за 2021 год в России (+48% к 2020 году) и мире (+13%). Всего своих покупателей нашли 8405 новых машин.
Об уходе из России уже сообщили модные дома и fashion-группы Prada, Hermes, Kering, LVMH и Chanel.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Косметика - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 19:46
Компания L'Oreal временно закроет магазины в России
 
РоссияВ миреУкраинаLamborghiniЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала