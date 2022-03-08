https://ria.ru/20220308/lamborghini-1777185043.html

Lamborghini приостановила работу на российском рынке

Lamborghini приостановила работу на российском рынке - РИА Новости, 08.03.2022

Lamborghini приостановила работу на российском рынке

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini объявил о приостановке предпринимательской деятельности на российском рынке, сообщается в Instagram-аккаунте... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T20:47

2022-03-08T20:47

2022-03-08T20:56

россия

в мире

украина

lamborghini

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155156/97/1551569763_0:260:3176:2047_1920x0_80_0_0_e95dd6a342218b7bd09f95cb1096915a.jpg

РИМ, 8 мар - РИА Новости. Итальянский производитель суперкаров Lamborghini объявил о приостановке предпринимательской деятельности на российском рынке, сообщается в Instagram-аккаунте компании.Ранее во вторник о решении приостановить производство автомобилей для российского рынка объявил другой представитель люксового сегмента - компания Ferrari."В свете нынешней ситуации бизнес с Россией приостановлен", - говорится в сообщении.Lamborghini, подчеркивается, глубоко опечалена событиями на Украине и наблюдает за ситуацией с большим беспокойством. Для поддержки жертв конфликта автомобилестроительная компания начала сбор средств в пользу Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев."Lamborghini надеется на скорое завершение боевых действий и возвращение к дипломатии", - сообщает компания.В январе Lamborghini сообщила РИА Новости о рекордных продажах за 2021 год в России (+48% к 2020 году) и мире (+13%). Всего своих покупателей нашли 8405 новых машин.Об уходе из России уже сообщили модные дома и fashion-группы Prada, Hermes, Kering, LVMH и Chanel.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220303/ikea-1776373175.html

https://ria.ru/20220308/loreal-1777180029.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, в мире, украина, lamborghini, экономика