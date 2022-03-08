https://ria.ru/20220308/krym-1777183927.html

В Крыму поддержали идею о национализации имущества западных компаний

В Крыму поддержали идею о национализации имущества западных компаний - РИА Новости, 08.03.2022

В Крыму поддержали идею о национализации имущества западных компаний

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал своевременной идею национализировать производства компаний, которые уходят из России во время... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T20:30

2022-03-08T20:30

2022-03-08T20:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

единая россия

россия

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_43bbfb454829cff721051057abe3133e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал своевременной идею национализировать производства компаний, которые уходят из России во время спецоперации на Украине.Накануне секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине."Это очень своевременная и совершенно необходимая мера: хотят уходить - пусть убирают свои бренды. А рабочие места и товарная продукция, поступающая на наш потребительский рынок, не должны при этом сокращаться", - сказал Константинов журналистам.По его мнению, это даже более правовое решение, чем затеянный "западными партнерами" саботаж российской экономики."Раз уж нам объявлена экономическая война, то действовать надо, как на войне, а там, как известно, все средства хороши. Мы имеем полное моральное право не соблюдать навязанные нам правила, которые по отношению к нам те, кто их нам навязал, не соблюдают. Патентное право, авторские и смежные права, права собственности - все это неактуально для тех, кто воюет с нашей экономикой. Запросят мира - будем вести переговоры по возврату собственности и выработке новых правил. Нет - так все и останется", - сказал Константинов.По его мнению, западные страны не до конца просчитали последствия для себя, "изгоняя Россию из глобальной экономики".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/natsionalizatsiya-1776233869.html

https://ria.ru/20220303/rada-1776300886.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, единая россия, россия, республика крым