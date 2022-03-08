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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/krym-1777183927.html
В Крыму поддержали идею о национализации имущества западных компаний
В Крыму поддержали идею о национализации имущества западных компаний - РИА Новости, 08.03.2022
В Крыму поддержали идею о национализации имущества западных компаний
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал своевременной идею национализировать производства компаний, которые уходят из России во время... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T20:30
2022-03-08T20:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
единая россия
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал своевременной идею национализировать производства компаний, которые уходят из России во время спецоперации на Украине.Накануне секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине."Это очень своевременная и совершенно необходимая мера: хотят уходить - пусть убирают свои бренды. А рабочие места и товарная продукция, поступающая на наш потребительский рынок, не должны при этом сокращаться", - сказал Константинов журналистам.По его мнению, это даже более правовое решение, чем затеянный "западными партнерами" саботаж российской экономики."Раз уж нам объявлена экономическая война, то действовать надо, как на войне, а там, как известно, все средства хороши. Мы имеем полное моральное право не соблюдать навязанные нам правила, которые по отношению к нам те, кто их нам навязал, не соблюдают. Патентное право, авторские и смежные права, права собственности - все это неактуально для тех, кто воюет с нашей экономикой. Запросят мира - будем вести переговоры по возврату собственности и выработке новых правил. Нет - так все и останется", - сказал Константинов.По его мнению, западные страны не до конца просчитали последствия для себя, "изгоняя Россию из глобальной экономики".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/natsionalizatsiya-1776233869.html
https://ria.ru/20220303/rada-1776300886.html
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в мире, единая россия, россия, республика крым
20:30 08.03.2022
 
В Крыму поддержали идею о национализации имущества западных компаний

Глава парламента Крыма Константинов поддержал идею о национализации имущества западных компаний

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал своевременной идею национализировать производства компаний, которые уходят из России во время спецоперации на Украине.
Накануне секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:04
Кремль не рассматривает идею национализации имущества западных компаний
"Это очень своевременная и совершенно необходимая мера: хотят уходить - пусть убирают свои бренды. А рабочие места и товарная продукция, поступающая на наш потребительский рынок, не должны при этом сокращаться", - сказал Константинов журналистам.
По его мнению, это даже более правовое решение, чем затеянный "западными партнерами" саботаж российской экономики.
"Раз уж нам объявлена экономическая война, то действовать надо, как на войне, а там, как известно, все средства хороши. Мы имеем полное моральное право не соблюдать навязанные нам правила, которые по отношению к нам те, кто их нам навязал, не соблюдают. Патентное право, авторские и смежные права, права собственности - все это неактуально для тех, кто воюет с нашей экономикой. Запросят мира - будем вести переговоры по возврату собственности и выработке новых правил. Нет - так все и останется", - сказал Константинов.
По его мнению, западные страны не до конца просчитали последствия для себя, "изгоняя Россию из глобальной экономики".
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Рада приняла закон о национализации российской собственности на Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЕдиная РоссияРоссияРеспублика Крым
 
 
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