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Мединский надеется договориться с Украиной по Крыму и Донбассу

Мединский надеется договориться с Украиной по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 08.03.2022

Мединский надеется договориться с Украиной по Крыму и Донбассу

Помощник президента, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в интервью RT выразил надежду, что на встречах удастся... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T09:36

2022-03-08T09:36

2022-03-08T10:00

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Помощник президента, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в интервью RT выразил надежду, что на встречах удастся найти решение в вопросе признания Крыма и Донбасса."По их словам, это практически невозможно. На мой взгляд, между "невозможно" и "практически невозможно" большая разница", — заявил Мединский.В то же время, он напомнил, что "оба вопроса имеют первостепенное значение для России, для россиян"."Надеюсь, рано или поздно мы найдем решение", — добавил Мединский.Три раунда переговоров российской и украинской делегаций состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.Четвертый раунд переговоров пройдет в самое ближайшее время, заявил ранее глава думского комитета по международным делам и член делегации Москвы Леонид Слуцкий.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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