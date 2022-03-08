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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/krym-1777121330.html
Мединский надеется договориться с Украиной по Крыму и Донбассу
Мединский надеется договориться с Украиной по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 08.03.2022
Мединский надеется договориться с Украиной по Крыму и Донбассу
Помощник президента, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в интервью RT выразил надежду, что на встречах удастся... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T09:36
2022-03-08T10:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
россия
украина
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
республика крым
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Помощник президента, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в интервью RT выразил надежду, что на встречах удастся найти решение в вопросе признания Крыма и Донбасса."По их словам, это практически невозможно. На мой взгляд, между "невозможно" и "практически невозможно" большая разница", — заявил Мединский.В то же время, он напомнил, что "оба вопроса имеют первостепенное значение для России, для россиян"."Надеюсь, рано или поздно мы найдем решение", — добавил Мединский.Три раунда переговоров российской и украинской делегаций состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.Четвертый раунд переговоров пройдет в самое ближайшее время, заявил ранее глава думского комитета по международным делам и член делегации Москвы Леонид Слуцкий.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
белоруссия
россия
украина
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в мире, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, республика крым, владимир мединский
09:36 08.03.2022 (обновлено: 10:00 08.03.2022)
 
Мединский надеется договориться с Украиной по Крыму и Донбассу

Мединский надеется на переговорах с Украиной найти решение вопроса по Крыму, ДНР и ЛНР

© РИА Новости / БелТА/Максим Гучек / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владимир Мединский
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / БелТА/Максим Гучек
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Помощник президента России Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Помощник президента, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в интервью RT выразил надежду, что на встречах удастся найти решение в вопросе признания Крыма и Донбасса.
"По их словам, это практически невозможно. На мой взгляд, между "невозможно" и "практически невозможно" большая разница", — заявил Мединский.
Донецкая и Луганская народные республики
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Донецкая и Луганская народные республики
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В то же время, он напомнил, что "оба вопроса имеют первостепенное значение для России, для россиян".
"Надеюсь, рано или поздно мы найдем решение", — добавил Мединский.
Три раунда переговоров российской и украинской делегаций состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.
Четвертый раунд переговоров пройдет в самое ближайшее время, заявил ранее глава думского комитета по международным делам и член делегации Москвы Леонид Слуцкий.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРеспублика КрымВладимир Мединский
 
 
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