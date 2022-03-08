https://ria.ru/20220308/krizis-1777164503.html

В США спрогнозировали глобальный энергокризис из-за санкций против России

В США спрогнозировали глобальный энергокризис из-за санкций против России - РИА Новости, 08.03.2022

В США спрогнозировали глобальный энергокризис из-за санкций против России

Сенатор США Крис Кунс заявил телекомпании CNN, что американская администрация готовится запретить закупки нефти в России, и предсказал в связи с этим глобальный РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T17:04

2022-03-08T17:04

2022-03-08T17:04

цены на нефть

сергей лавров

джо байден

дмитрий песков

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иран

россия

вооруженные силы рф

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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Сенатор США Крис Кунс заявил телекомпании CNN, что американская администрация готовится запретить закупки нефти в России, и предсказал в связи с этим глобальный энергетический кризис.Ранее Белый дом проинформировал, что президент США Джо Байден объявит во вторник о новых санкциях против России из-за событий на Украине. Агентство Блумберг писало, что США намерены ввести запрет на импорт нефти из России."Откровенно говоря, мы столкнемся с глобальным энергетическим кризисом... Мы вполне можем увидеть удвоение цен на энергоносители", - добавил Кунс, не исключив, что Россия сама может пойти на ограничение поставок для давления на Запад. Он призвал искать альтернативные источники сырья, в том числе в Венесуэле и Иране, но предложил начать с Канады.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777146302.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, сергей лавров, джо байден, дмитрий песков, сша, иран, россия, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии