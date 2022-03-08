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В США спрогнозировали глобальный энергокризис из-за санкций против России
В США спрогнозировали глобальный энергокризис из-за санкций против России - РИА Новости, 08.03.2022
В США спрогнозировали глобальный энергокризис из-за санкций против России
Сенатор США Крис Кунс заявил телекомпании CNN, что американская администрация готовится запретить закупки нефти в России, и предсказал в связи с этим глобальный РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T17:04
2022-03-08T17:04
цены на нефть
сергей лавров
джо байден
дмитрий песков
сша
иран
россия
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Сенатор США Крис Кунс заявил телекомпании CNN, что американская администрация готовится запретить закупки нефти в России, и предсказал в связи с этим глобальный энергетический кризис.Ранее Белый дом проинформировал, что президент США Джо Байден объявит во вторник о новых санкциях против России из-за событий на Украине. Агентство Блумберг писало, что США намерены ввести запрет на импорт нефти из России."Откровенно говоря, мы столкнемся с глобальным энергетическим кризисом... Мы вполне можем увидеть удвоение цен на энергоносители", - добавил Кунс, не исключив, что Россия сама может пойти на ограничение поставок для давления на Запад. Он призвал искать альтернативные источники сырья, в том числе в Венесуэле и Иране, но предложил начать с Канады.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777146302.html
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цены на нефть, сергей лавров, джо байден, дмитрий песков, сша, иран, россия, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
17:04 08.03.2022
 
В США спрогнозировали глобальный энергокризис из-за санкций против России

Сенатор США Кунс спрогнозировал глобальный энергокризис из-за санкций против России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Сенатор США Крис Кунс заявил телекомпании CNN, что американская администрация готовится запретить закупки нефти в России, и предсказал в связи с этим глобальный энергетический кризис.
Ранее Белый дом проинформировал, что президент США Джо Байден объявит во вторник о новых санкциях против России из-за событий на Украине. Агентство Блумберг писало, что США намерены ввести запрет на импорт нефти из России.
"Белый дом, вероятно, запретит импорт нефти из России", - цитирует телеканал Кунса, который дал понять, что ожидает официального заявления во вторник или среду. Он предупредил, что результатом новых санкций станет дальнейший рост цен на бензин в США и их еще больший всплеск в Европе. "Такова цена защиты свободы", - сказал сенатор.
"Откровенно говоря, мы столкнемся с глобальным энергетическим кризисом... Мы вполне можем увидеть удвоение цен на энергоносители", - добавил Кунс, не исключив, что Россия сама может пойти на ограничение поставок для давления на Запад. Он призвал искать альтернативные источники сырья, в том числе в Венесуэле и Иране, но предложил начать с Канады.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
Прохожие на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
13:50
Американцы ощутят "ударную волну" антироссийских санкций, пишет The Hill
 
Цены на нефтьСергей ЛавровДжо БайденДмитрий ПесковСШАИранРоссияВооруженные силы РФСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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