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Криптобиржа Coinbase заблокировала кошельки, связанные с россиянами
Криптобиржа Coinbase заблокировала кошельки, связанные с россиянами - РИА Новости, 08.03.2022
Криптобиржа Coinbase заблокировала кошельки, связанные с россиянами
Американская криптобиржа Coinbase заблокировала более 25 тысяч кошельков, связанных с россиянами, говорится в заявлении биржи. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T02:42
2022-03-08T02:42
в мире
сергей лавров
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криптовалюта
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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Американская криптобиржа Coinbase заблокировала более 25 тысяч кошельков, связанных с россиянами, говорится в заявлении биржи.Криптобиржа заявила, что привержена соблюдению санкций и проверяет заявки на создание аккаунтов от лиц, попавших под санкции, введенные различными странами.Отмечается, что информация о кошельках после их обнаружения была передана правительству США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
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в мире, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, сша, россия, криптовалюта, вашингтон
02:42 08.03.2022
 
Криптобиржа Coinbase заблокировала кошельки, связанные с россиянами

Криптобиржа Coinbase заблокировала более 25 тысяч кошельков, связанных с россиянами

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМайнинг криптовалюты
Майнинг криптовалюты - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВАШИНГТОН, 8 мар РИА Новости. Американская криптобиржа Coinbase заблокировала более 25 тысяч кошельков, связанных с россиянами, говорится в заявлении биржи.
Криптобиржа заявила, что привержена соблюдению санкций и проверяет заявки на создание аккаунтов от лиц, попавших под санкции, введенные различными странами.
"Сегодня Coinbase блокирует более 25 тысяч кошельков, связанных с российскими физическими лицами или организациями, которые, как мы думаем, могут заниматься незаконной деятельностью", — говорится в заявлении.
Отмечается, что информация о кошельках после их обнаружения была передана правительству США.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
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