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В России за сутки госпитализировали 3 847 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3 847 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.03.2022
В России за сутки госпитализировали 3 847 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3847 человек с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T11:02
2022-03-08T11:02
2022-03-08T11:27
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В России за сутки госпитализировали 3847 человек с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Количество госпитализаций выросло в 39 регионах, в 46 — снизилось.Всего в стране выявили 66 576 новых случаев заболевания COVID-19, 649 человек умерли."Выздоровело за сутки 111 756 человек, или на 8,9 процента меньше по сравнению с 7 марта", — добавили в оперштабе.В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, выявили 1151 новый случай заболевания, 195 человек госпитализировали, 2956 выздоровели, 64 пациента скончались.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, общество
11:02 08.03.2022 (обновлено: 11:27 08.03.2022)
В России за сутки госпитализировали 3 847 человек с COVID-19
За сутки в России выявили 66 576 новых случаев COVID-19