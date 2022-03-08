https://ria.ru/20220308/koronavirus-1777130435.html

В России за сутки госпитализировали 3 847 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 3 847 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.03.2022

В России за сутки госпитализировали 3 847 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 3847 человек с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T11:02

2022-03-08T11:02

2022-03-08T11:27

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В России за сутки госпитализировали 3847 человек с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Количество госпитализаций выросло в 39 регионах, в 46 — снизилось.Всего в стране выявили 66 576 новых случаев заболевания COVID-19, 649 человек умерли."Выздоровело за сутки 111 756 человек, или на 8,9 процента меньше по сравнению с 7 марта", — добавили в оперштабе.В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, выявили 1151 новый случай заболевания, 195 человек госпитализировали, 2956 выздоровели, 64 пациента скончались.

россия

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, общество