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Владелец брендов KFC и Pizza Hut прекращает инвестиции и развитие в России

Владелец брендов KFC и Pizza Hut прекращает инвестиции и развитие в России - РИА Новости, 08.03.2022

Владелец брендов KFC и Pizza Hut прекращает инвестиции и развитие в России

Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, заявила, что приостановила свои инвестиции и развитие в России, РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T16:35

2022-03-08T16:35

2022-03-08T18:03

экономика

россия

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, заявила, что приостановила свои инвестиции и развитие в России, перенаправляет прибыль "на гуманитарные цели"."Как и многие во всем мире, мы потрясены и опечалены трагическими событиями, разворачивающимися на Украине. Yum! Brands приостановила все инвестиции и развитие ресторанов в России, пока мы продолжаем оценивать дополнительные варианты. Yum! Brands также перенаправит всю прибыль от операций в России на гуманитарные цели", - говорится в заявлении компании.Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. Международные бренды компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия