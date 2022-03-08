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Владелец брендов KFC и Pizza Hut прекращает инвестиции и развитие в России
Владелец брендов KFC и Pizza Hut прекращает инвестиции и развитие в России - РИА Новости, 08.03.2022
Владелец брендов KFC и Pizza Hut прекращает инвестиции и развитие в России
Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, заявила, что приостановила свои инвестиции и развитие в России, РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T16:35
2022-03-08T16:35
2022-03-08T18:03
экономика
россия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, заявила, что приостановила свои инвестиции и развитие в России, перенаправляет прибыль "на гуманитарные цели"."Как и многие во всем мире, мы потрясены и опечалены трагическими событиями, разворачивающимися на Украине. Yum! Brands приостановила все инвестиции и развитие ресторанов в России, пока мы продолжаем оценивать дополнительные варианты. Yum! Brands также перенаправит всю прибыль от операций в России на гуманитарные цели", - говорится в заявлении компании.Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. Международные бренды компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
16:35 08.03.2022 (обновлено: 18:03 08.03.2022)
Владелец брендов KFC и Pizza Hut прекращает инвестиции и развитие в России
Владелец брендов KFC и Pizza Hut Yum! Brands прекращает инвестиции и развитие в России