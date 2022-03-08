https://ria.ru/20220308/kiva-1777194256.html

Депутат Рады Кива обвинил Бойко в работе на британскую разведку

Депутат Рады Кива обвинил Бойко в работе на британскую разведку - РИА Новости, 08.03.2022

Депутат Рады Кива обвинил Бойко в работе на британскую разведку

Украинский депутат Илья Кива обвинил сопредседателя партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" (ОПЗЖ) Юрия Бойко в том, что он является агентом британской... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T22:58

2022-03-08T22:58

2022-03-08T23:09

в мире

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор янукович

ирина венедиктова

ситуация в днр и лнр

украина

илья кива

юрий бойко

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива обвинил сопредседателя партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" (ОПЗЖ) Юрия Бойко в том, что он является агентом британской разведки.Второго марта Бойко заявил, что уехавший с Украины депутат Кива исключен из политсилы. Кива отрицает исключение, так как, по его словам, его могут исключить только на съезде."Бойко - агент, английской разведки, воспользовавшись ситуацией, закончил рейдерский захват партии - ОПЗЖ. Вступив в сговор с (Владимиром) Зеленским, Бойко, с первых дней был причастен к разработке плана уничтожения (главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора – ред.) Медведчука и его людей, для контроля над парламентской политической силой, что даёт возможность Зеленскому получить полный контроль над оппозицией, а Бойко - новые финансовые потоки для обогащения", - говорится в сообщении Кивы в Telegram.Оппозиционер отметил, что подобным образом был "слит" и экс-президент Украины Виктор Янукович.Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива ранее выступил с критикой действующей украинской власти.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор янукович, ирина венедиктова, ситуация в днр и лнр, украина, илья кива, юрий бойко