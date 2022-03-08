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Депутат Рады Кива обвинил Бойко в работе на британскую разведку
Депутат Рады Кива обвинил Бойко в работе на британскую разведку - РИА Новости, 08.03.2022
Депутат Рады Кива обвинил Бойко в работе на британскую разведку
Украинский депутат Илья Кива обвинил сопредседателя партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" (ОПЗЖ) Юрия Бойко в том, что он является агентом британской... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T22:58
2022-03-08T23:09
в мире
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор янукович
ирина венедиктова
ситуация в днр и лнр
украина
илья кива
юрий бойко
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива обвинил сопредседателя партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" (ОПЗЖ) Юрия Бойко в том, что он является агентом британской разведки.Второго марта Бойко заявил, что уехавший с Украины депутат Кива исключен из политсилы. Кива отрицает исключение, так как, по его словам, его могут исключить только на съезде."Бойко - агент, английской разведки, воспользовавшись ситуацией, закончил рейдерский захват партии - ОПЗЖ. Вступив в сговор с (Владимиром) Зеленским, Бойко, с первых дней был причастен к разработке плана уничтожения (главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора – ред.) Медведчука и его людей, для контроля над парламентской политической силой, что даёт возможность Зеленскому получить полный контроль над оппозицией, а Бойко - новые финансовые потоки для обогащения", - говорится в сообщении Кивы в Telegram.Оппозиционер отметил, что подобным образом был "слит" и экс-президент Украины Виктор Янукович.Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива ранее выступил с критикой действующей украинской власти.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
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в мире, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор янукович, ирина венедиктова, ситуация в днр и лнр, украина, илья кива, юрий бойко
22:58 08.03.2022 (обновлено: 23:09 08.03.2022)
 
Депутат Рады Кива обвинил Бойко в работе на британскую разведку

Депутат Кива обвинил главу "Оппозиционной платформы" Бойко в работе на британскую разведку

© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива обвинил сопредседателя партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" (ОПЗЖ) Юрия Бойко в том, что он является агентом британской разведки.
Второго марта Бойко заявил, что уехавший с Украины депутат Кива исключен из политсилы. Кива отрицает исключение, так как, по его словам, его могут исключить только на съезде.
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"Бойко - агент, английской разведки, воспользовавшись ситуацией, закончил рейдерский захват партии - ОПЗЖ. Вступив в сговор с (Владимиром) Зеленским, Бойко, с первых дней был причастен к разработке плана уничтожения (главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора – ред.) Медведчука и его людей, для контроля над парламентской политической силой, что даёт возможность Зеленскому получить полный контроль над оппозицией, а Бойко - новые финансовые потоки для обогащения", - говорится в сообщении Кивы в Telegram.
Оппозиционер отметил, что подобным образом был "слит" и экс-президент Украины Виктор Янукович.
Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива ранее выступил с критикой действующей украинской власти.
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