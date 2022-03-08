https://ria.ru/20220308/kitay-1777161578.html

СМИ: Китай может приобрести доли в российских энергетических компаниях

СМИ: Китай может приобрести доли в российских энергетических компаниях - РИА Новости, 08.03.2022

СМИ: Китай может приобрести доли в российских энергетических компаниях

Китай рассматривает покупку или увеличение своих долей в энергетических и сырьевых компаниях РФ, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T16:37

2022-03-08T16:37

2022-03-08T16:37

экономика

цены на нефть

россия

газпром

shell

bp plc.

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Китай рассматривает покупку или увеличение своих долей в энергетических и сырьевых компаниях РФ, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники."Китай обдумывает покупку или увеличение доли в российских энергетических и сырьевых компаниях, таких как "Газпром" и производитель алюминия "Русал", - передаёт агентство со ссылкой на осведомленные источники.Власти страны ведут обсуждения с государственными компаниями, такими как China National Petroleum Corp., China Petrochemical Corp., Aluminum Corp. of China и China Minmetals Corp., по поводу возможностей инвестиций в российские активы, рассказали источники. Переговоры проходят на ранних стадиях, также уже начались переговоры между китайскими и российскими энергетическими компаниями, добавили они.Тем временем ряд стран ввел санкции против РФ, одного из крупнейших в мире нефте- и газодобытчиков, а иностранные энергокомпании принимают решение покинуть российских рынок. Среди них BP, Shell, Equinor, OMV, Exxon Mobil.

https://ria.ru/20220308/kitay-1777154609.html

россия

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, россия, газпром, shell, bp plc.