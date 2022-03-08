https://ria.ru/20220308/kitay-1777128023.html
Китай призвал США опубликовать данные о военных биолабораториях на Украине
Китай призвал США опубликовать данные о военных биолабораториях на Украине - РИА Новости, 08.03.2022
Китай призвал США опубликовать данные о военных биолабораториях на Украине
Китай призвал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом, заявил в ходе брифинга во вторник официальный... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:36
2022-03-08T10:36
2022-03-08T12:17
в мире
китай
сша
украина
признание днр и лнр в россии
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ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Китай призвал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом, заявил в ходе брифинга во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине.Чжао Лизцянь подчеркнул, что военно-биологическая деятельность США на Украине является всего лишь "верхушкой айсберга"."Министерство обороны США контролирует 336 биолабораторий в 30 странах мира под предлогом сотрудничества по снижению рисков биобезопасности и укреплению глобального общественного здравоохранения. Вы не ослышались, 336", — сказал он.Дипломат отметил, что на протяжении двух десятилетий США в одностороннем порядке отказывают в проверке своих биологических объектов внутри страны и за рубежом.США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, лаборатории Центрального санитарно-эпидемиологического управления украинского минобороны участвовали в американской военно-биологической программе, следует из презентации, обнародованной ранее министерством обороны РФ.
https://ria.ru/20220307/zabolevaniya-1777054038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, украина, признание днр и лнр в россии
10:36 08.03.2022 (обновлено: 12:17 08.03.2022)
Китай призвал США опубликовать данные о военных биолабораториях на Украине
Представитель МИД КНР Чжао Лизцянь просит США раскрыть данные о биолабораториях на Украине
ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Китай призвал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом, заявил в ходе брифинга во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине.
"Мы еще раз призываем американскую сторону полностью прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом", — сказал дипломат.
Чжао Лизцянь подчеркнул, что военно-биологическая деятельность США на Украине является всего лишь "верхушкой айсберга".
"Министерство обороны США контролирует 336 биолабораторий в 30 странах мира под предлогом сотрудничества по снижению рисков биобезопасности и укреплению глобального общественного здравоохранения. Вы не ослышались, 336", — сказал он.
Дипломат отметил, что на протяжении двух десятилетий США в одностороннем порядке отказывают в проверке своих биологических объектов внутри страны и за рубежом.
"Какие цели преследуют США на самом деле?", — задался вопросом Чжао Лизцянь.
США
потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине
, лаборатории Центрального санитарно-эпидемиологического управления украинского минобороны участвовали в американской военно-биологической программе, следует из презентации, обнародованной ранее министерством обороны РФ.