https://ria.ru/20220308/kitay-1777128023.html

Китай призвал США опубликовать данные о военных биолабораториях на Украине

Китай призвал США опубликовать данные о военных биолабораториях на Украине - РИА Новости, 08.03.2022

Китай призвал США опубликовать данные о военных биолабораториях на Украине

Китай призвал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом, заявил в ходе брифинга во вторник официальный... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T10:36

2022-03-08T10:36

2022-03-08T12:17

в мире

китай

сша

украина

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c5456212260bbb1288b5f9d406ac0ac.jpg

ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Китай призвал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом, заявил в ходе брифинга во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине.Чжао Лизцянь подчеркнул, что военно-биологическая деятельность США на Украине является всего лишь "верхушкой айсберга"."Министерство обороны США контролирует 336 биолабораторий в 30 странах мира под предлогом сотрудничества по снижению рисков биобезопасности и укреплению глобального общественного здравоохранения. Вы не ослышались, 336", — сказал он.Дипломат отметил, что на протяжении двух десятилетий США в одностороннем порядке отказывают в проверке своих биологических объектов внутри страны и за рубежом.США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, лаборатории Центрального санитарно-эпидемиологического управления украинского минобороны участвовали в американской военно-биологической программе, следует из презентации, обнародованной ранее министерством обороны РФ.

https://ria.ru/20220307/zabolevaniya-1777054038.html

китай

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, китай, сша, украина, признание днр и лнр в россии