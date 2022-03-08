https://ria.ru/20220308/kiev-1777164155.html

Киев препятствует эвакуации мирных жителей в Россию, заявили в Минобороны

Киев препятствует эвакуации мирных жителей в Россию, заявили в Минобороны - РИА Новости, 08.03.2022

Киев препятствует эвакуации мирных жителей в Россию, заявили в Минобороны

Украинские власти не дают гражданам страны эвакуироваться в Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T16:59

2022-03-08T16:59

2022-03-08T18:27

обострение ситуации в днр и лнр

россия

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Украинские власти не дают гражданам страны эвакуироваться в Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев подчеркнул, что российская сторона выполнила весь алгоритм подготовки к эвакуации мирных жителей через безопасные коридоры, но из десяти маршрутов Киев подтвердил только один — из города Сумы через Полтаву на границу с Польшей.По его данным, таким образом удалось эвакуировать 723 гражданина Индии, Китая, Иордании и Туниса.Генерал уточнил, что украинские националисты жестко пресекают любые попытки граждан выйти через гуманитарные коридоры в Россию.Всего с начала проведения специальной военной операции эвакуированы уже более 174 тысяч человек, из которых 44 250 дети, уточнил Мизинцев.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220308/zelenskiy-1777134185.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, признание днр и лнр в россии