16:59 08.03.2022 (обновлено: 18:27 08.03.2022)
Киев препятствует эвакуации мирных жителей в Россию, заявили в Минобороны
Генерал-полковник Мизинцев: Киев препятствует эвакуации мирных жителей в Россию
Первый этап эвакуации из города Сумы
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Украинские власти не дают гражданам страны эвакуироваться в Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Официальные представители киевской власти и мэры городов получили строжайшие установки не допустить ни одной попытки эвакуации в Российскую Федерацию, то есть до граждан информацию о возможной эвакуации в Россию и создании для этого ежедневно гуманитарных коридоров просто не доводят", — сказал он.
Мизинцев подчеркнул, что российская сторона выполнила весь алгоритм подготовки к эвакуации мирных жителей через безопасные коридоры, но из десяти маршрутов Киев подтвердил только один — из города Сумы через Полтаву на границу с Польшей.
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Генерал уточнил, что украинские националисты жестко пресекают любые попытки граждан выйти через гуманитарные коридоры в Россию.
"Боевики батальонов территориальной обороны продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита более 4,5 миллиона мирных граждан, а также около двух тысяч иностранцев", — добавил начальник НЦУО.
Всего с начала проведения специальной военной операции эвакуированы уже более 174 тысяч человек, из которых 44 250 дети, уточнил Мизинцев.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.