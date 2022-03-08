https://ria.ru/20220308/khorvatiya-1777119607.html

Посольство в Хорватии ответило на слова премьера о недружественных странах

Посольство в Хорватии ответило на слова премьера о недружественных странах - РИА Новости, 08.03.2022

Посольство в Хорватии ответило на слова премьера о недружественных странах

Посольство России в Хорватии в ответ на слова премьера Андрея Пленковича о безразличии к внесению в список недружественных России стран заявило РИА Новости, что РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T09:15

2022-03-08T09:15

2022-03-08T15:53

в мире

хорватия

черногория

северная македония

россия

вооруженные силы украины

евросоюз

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БЕЛГРАД, 8 мар — РИА Новости. Посольство России в Хорватии в ответ на слова премьера Андрея Пленковича о безразличии к внесению в список недружественных России стран заявило РИА Новости, что шаг Москвы основан на принципе взаимности к Загребу и Западу.Правительство России в понедельник утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли страны Западных Балкан Северная Македония, Черногория и Албания, а также в составе ЕС — Словения и Хорватия.Пленкович в связи с включением в список написал в Twitter, что "на самом деле, все равно", и добавил, что власти Хорватии "проводили правильную политику, чем можем гордиться"."Действия Российской Федерации — закономерный ответ на коллективные заявления и действия Запада, в том числе Евросоюза и Хорватии в частности, на основе принципа взаимности", — сообщили агентству в диппредставительстве России.Власти Хорватии в воскресенье сообщили о более чем двух тысячах принятых беженцев с Украины, ранее поддержали все санкции в отношении России и закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Минобороны страны отчиталось о выделении пехотного оружия на 16,5 миллиона евро для оснащения четырех бригад ВСУ, по данным местных СМИ, для участия в боевых действиях на Украину отправились около 200 хорватских добровольцев.

https://ria.ru/20220302/khorvatiya-1776004848.html

хорватия

черногория

северная македония

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, хорватия, черногория, северная македония, россия, вооруженные силы украины, евросоюз