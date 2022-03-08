09:15 08.03.2022 (обновлено: 15:53 08.03.2022)
Посольство в Хорватии ответило на слова премьера о недружественных странах
Посольство в Хорватии ответило на слова премьера Пленковича о недружественных странах
Флаг Хорватии
БЕЛГРАД, 8 мар — РИА Новости. Посольство России в Хорватии в ответ на слова премьера Андрея Пленковича о безразличии к внесению в список недружественных России стран заявило РИА Новости, что шаг Москвы основан на принципе взаимности к Загребу и Западу.
Правительство России в понедельник утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли страны Западных Балкан Северная Македония, Черногория и Албания, а также в составе ЕС — Словения и Хорватия.
Пленкович в связи с включением в список написал в Twitter, что "на самом деле, все равно", и добавил, что власти Хорватии "проводили правильную политику, чем можем гордиться".
"Действия Российской Федерации — закономерный ответ на коллективные заявления и действия Запада, в том числе Евросоюза и Хорватии в частности, на основе принципа взаимности", — сообщили агентству в диппредставительстве России.
Власти Хорватии в воскресенье сообщили о более чем двух тысячах принятых беженцев с Украины, ранее поддержали все санкции в отношении России и закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Минобороны страны отчиталось о выделении пехотного оружия на 16,5 миллиона евро для оснащения четырех бригад ВСУ, по данным местных СМИ, для участия в боевых действиях на Украину отправились около 200 хорватских добровольцев.