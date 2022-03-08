Польша готова передать свои МиГ-29 в распоряжение США на авиабазе Рамштайн
Польша готова передать свои МиГ-29 в распоряжение США на базе Рамштайн
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши
ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Польша готова передать свои истребители МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение правительства США, говорится в заявлении МИД страны.
"Власти Польской Республики после консультаций президента и правительства республики готовы немедленно и безвозмездно перебросить все свои самолеты МиГ-29 на базу Рамштайн и передать их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки", - говорится в заявлении.
При этом польское правительство "обращается к другим странам НАТО-владельцам самолетов МиГ-29 – с призывом аналогичных действий".
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По открытым данным, Польша располагает 22 боевыми и 6 учебно-боевыми истребителями МиГ-29.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Кишиневе заявил, что США готовы продолжить оказывать Киеву военную помощь и рассматривают возможность помочь Польше, если та решит передать Украине истребители F-16. При этом издание Wall Street Journal сообщило, что США изучают сделку, по условиям которой Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29, взамен получив от США американские истребители F-16.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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