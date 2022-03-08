Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/istrebiteli-1777196585.html
Польша готова передать свои МиГ-29 в распоряжение США на авиабазе Рамштайн
Польша готова передать свои МиГ-29 в распоряжение США на авиабазе Рамштайн - РИА Новости, 08.03.2022
Польша готова передать свои МиГ-29 в распоряжение США на авиабазе Рамштайн
Польша готова передать свои истребители МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение правительства США, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T23:22
2022-03-08T23:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
россия
миг-29
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152406/64/1524066435_0:94:3481:2052_1920x0_80_0_0_1da79a65b2c9447763a8f0c62a101efd.jpg
ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Польша готова передать свои истребители МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение правительства США, говорится в заявлении МИД страны."Власти Польской Республики после консультаций президента и правительства республики готовы немедленно и безвозмездно перебросить все свои самолеты МиГ-29 на базу Рамштайн и передать их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки", - говорится в заявлении.В то же время Польша просит США "предоставить ей подержанные самолеты аналогичных эксплуатационных характеристик". В заявлении МИД отмечается, что Польша "готова немедленно установить условия покупки этих машин".При этом польское правительство "обращается к другим странам НАТО-владельцам самолетов МиГ-29 – с призывом аналогичных действий".По открытым данным, Польша располагает 22 боевыми и 6 учебно-боевыми истребителями МиГ-29.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Кишиневе заявил, что США готовы продолжить оказывать Киеву военную помощь и рассматривают возможность помочь Польше, если та решит передать Украине истребители F-16. При этом издание Wall Street Journal сообщило, что США изучают сделку, по условиям которой Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29, взамен получив от США американские истребители F-16.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/slovakiya-1776639220.html
https://ria.ru/20220303/pomosch-1776086068.html
сша
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Давид Андриясов
Давид Андриясов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152406/64/1524066435_0:0:3089:2317_1920x0_80_0_0_e01e260b024ce710e9140ceb04c9655d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, миг-29, польша
23:22 08.03.2022
 
Польша готова передать свои МиГ-29 в распоряжение США на авиабазе Рамштайн

Польша готова передать свои МиГ-29 в распоряжение США на базе Рамштайн

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Jarad A. DentonИстребитель МиГ-29 ВВС Польши
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Jarad A. Denton
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Польша готова передать свои истребители МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение правительства США, говорится в заявлении МИД страны.
"Власти Польской Республики после консультаций президента и правительства республики готовы немедленно и безвозмездно перебросить все свои самолеты МиГ-29 на базу Рамштайн и передать их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки", - говорится в заявлении.
В то же время Польша просит США "предоставить ей подержанные самолеты аналогичных эксплуатационных характеристик". В заявлении МИД отмечается, что Польша "готова немедленно установить условия покупки этих машин".
При этом польское правительство "обращается к другим странам НАТО-владельцам самолетов МиГ-29 – с призывом аналогичных действий".
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 05:43
Словакия отказалась передавать свои самолеты Украине
По открытым данным, Польша располагает 22 боевыми и 6 учебно-боевыми истребителями МиГ-29.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Кишиневе заявил, что США готовы продолжить оказывать Киеву военную помощь и рассматривают возможность помочь Польше, если та решит передать Украине истребители F-16. При этом издание Wall Street Journal сообщило, что США изучают сделку, по условиям которой Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29, взамен получив от США американские истребители F-16.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Участники митинга с флагами США, НАТО и Украины на Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00
"Ничего не дадим". Чем НАТО может "помочь" Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАРоссияМиГ-29Польша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала