https://ria.ru/20220308/istrebiteli-1777196585.html

Польша готова передать свои МиГ-29 в распоряжение США на авиабазе Рамштайн

Польша готова передать свои МиГ-29 в распоряжение США на авиабазе Рамштайн - РИА Новости, 08.03.2022

Польша готова передать свои МиГ-29 в распоряжение США на авиабазе Рамштайн

Польша готова передать свои истребители МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение правительства США, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T23:22

2022-03-08T23:22

2022-03-08T23:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

россия

миг-29

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152406/64/1524066435_0:94:3481:2052_1920x0_80_0_0_1da79a65b2c9447763a8f0c62a101efd.jpg

ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Польша готова передать свои истребители МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение правительства США, говорится в заявлении МИД страны."Власти Польской Республики после консультаций президента и правительства республики готовы немедленно и безвозмездно перебросить все свои самолеты МиГ-29 на базу Рамштайн и передать их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки", - говорится в заявлении.В то же время Польша просит США "предоставить ей подержанные самолеты аналогичных эксплуатационных характеристик". В заявлении МИД отмечается, что Польша "готова немедленно установить условия покупки этих машин".При этом польское правительство "обращается к другим странам НАТО-владельцам самолетов МиГ-29 – с призывом аналогичных действий".По открытым данным, Польша располагает 22 боевыми и 6 учебно-боевыми истребителями МиГ-29.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Кишиневе заявил, что США готовы продолжить оказывать Киеву военную помощь и рассматривают возможность помочь Польше, если та решит передать Украине истребители F-16. При этом издание Wall Street Journal сообщило, что США изучают сделку, по условиям которой Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29, взамен получив от США американские истребители F-16.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/slovakiya-1776639220.html

https://ria.ru/20220303/pomosch-1776086068.html

сша

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, сша, россия, миг-29, польша