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Американская разведка назвала Россию основной угрозой в киберпространстве
Американская разведка назвала Россию основной угрозой в киберпространстве - РИА Новости, 08.03.2022
Американская разведка назвала Россию основной угрозой в киберпространстве
Американская разведка заявила, что Россия останется главной угрозой для США в киберпространстве, говорится в докладе офиса директора Национальной разведки США... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T12:25
2022-03-08T12:25
2022-03-08T12:25
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Американская разведка заявила, что Россия останется главной угрозой для США в киберпространстве, говорится в докладе офиса директора Национальной разведки США Эврил Хейнс.Ежегодный доклад разведсообщества США, посвященный оценке угроз, был опубликован в понедельник. Сам доклад датирован 7 февраля, при его подготовке была использована информация, доступная по состоянию на 21 января."Мы оцениваем, что Россия останется самой серьезной киберугрозой, поскольку она совершенствует и использует шпионаж, влияние и потенциал для атак. По нашим оценкам, Россия рассматривает киберсбои как внешнеполитический рычаг, чтобы формировать решения других стран", - сообщается в докладе.В докладе отмечается, что США также видят киберугрозы со стороны Китая, Ирана и КНДР.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), сша, россия
Американская разведка назвала Россию основной угрозой в киберпространстве
Разведка США заявила, что Россия останется основной угрозой в киберпространстве