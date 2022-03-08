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Американская разведка назвала Россию основной угрозой в киберпространстве

Американская разведка назвала Россию основной угрозой в киберпространстве - РИА Новости, 08.03.2022

Американская разведка назвала Россию основной угрозой в киберпространстве

Американская разведка заявила, что Россия останется главной угрозой для США в киберпространстве, говорится в докладе офиса директора Национальной разведки США... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T12:25

2022-03-08T12:25

2022-03-08T12:25

в мире

кндр (северная корея)

сша

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Американская разведка заявила, что Россия останется главной угрозой для США в киберпространстве, говорится в докладе офиса директора Национальной разведки США Эврил Хейнс.Ежегодный доклад разведсообщества США, посвященный оценке угроз, был опубликован в понедельник. Сам доклад датирован 7 февраля, при его подготовке была использована информация, доступная по состоянию на 21 января."Мы оцениваем, что Россия останется самой серьезной киберугрозой, поскольку она совершенствует и использует шпионаж, влияние и потенциал для атак. По нашим оценкам, Россия рассматривает киберсбои как внешнеполитический рычаг, чтобы формировать решения других стран", - сообщается в докладе.В докладе отмечается, что США также видят киберугрозы со стороны Китая, Ирана и КНДР.

https://ria.ru/20220301/khakery-1775896294.html

кндр (северная корея)

сша

россия

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Мадина Моргоева

в мире, кндр (северная корея), сша, россия