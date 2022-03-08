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Американская разведка назвала Россию основной угрозой в киберпространстве
Американская разведка назвала Россию основной угрозой в киберпространстве - РИА Новости, 08.03.2022
Американская разведка назвала Россию основной угрозой в киберпространстве
Американская разведка заявила, что Россия останется главной угрозой для США в киберпространстве, говорится в докладе офиса директора Национальной разведки США... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T12:25
2022-03-08T12:25
в мире
кндр (северная корея)
сша
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Американская разведка заявила, что Россия останется главной угрозой для США в киберпространстве, говорится в докладе офиса директора Национальной разведки США Эврил Хейнс.Ежегодный доклад разведсообщества США, посвященный оценке угроз, был опубликован в понедельник. Сам доклад датирован 7 февраля, при его подготовке была использована информация, доступная по состоянию на 21 января."Мы оцениваем, что Россия останется самой серьезной киберугрозой, поскольку она совершенствует и использует шпионаж, влияние и потенциал для атак. По нашим оценкам, Россия рассматривает киберсбои как внешнеполитический рычаг, чтобы формировать решения других стран", - сообщается в докладе.В докладе отмечается, что США также видят киберугрозы со стороны Китая, Ирана и КНДР.
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в мире, кндр (северная корея), сша, россия
12:25 08.03.2022
 
Американская разведка назвала Россию основной угрозой в киберпространстве

Разведка США заявила, что Россия останется основной угрозой в киберпространстве

© Fotolia / aetbХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© Fotolia / aetb
Хакер
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Американская разведка заявила, что Россия останется главной угрозой для США в киберпространстве, говорится в докладе офиса директора Национальной разведки США Эврил Хейнс.
Ежегодный доклад разведсообщества США, посвященный оценке угроз, был опубликован в понедельник. Сам доклад датирован 7 февраля, при его подготовке была использована информация, доступная по состоянию на 21 января.
"Мы оцениваем, что Россия останется самой серьезной киберугрозой, поскольку она совершенствует и использует шпионаж, влияние и потенциал для атак. По нашим оценкам, Россия рассматривает киберсбои как внешнеполитический рычаг, чтобы формировать решения других стран", - сообщается в докладе.
В докладе отмечается, что США также видят киберугрозы со стороны Китая, Ирана и КНДР.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 18:11
Хакеры Killnet взломали сайт группы Anonymous, объявившей кибервойну России
 
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