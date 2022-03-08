https://ria.ru/20220308/instagram-1777196384.html
Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram
Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram - РИА Новости, 08.03.2022
Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram
Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T23:19
2022-03-08T23:19
2022-03-08T23:22
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россия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 22.07 мск было зафиксировано 76 жалоб. По данным Downdetector, большинство пользователей (73%) жалуются на проблемы с работой приложения, 18% - не могут войти в профиль, 9% - жалуются на работу веб-сайта. С проблемами столкнулись жители России, Нидерландов, Германии, Британии, Франции, США и ряда других стран.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.
https://ria.ru/20220308/instagram-1777193349.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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технологии, россия, meta (метавселенная)
23:19 08.03.2022 (обновлено: 23:22 08.03.2022)
Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram
Пользователи Instagram жалуются на проблемы в работе сервиса