https://ria.ru/20220308/instagram-1777196384.html

Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram

Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram - РИА Новости, 08.03.2022

Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram

Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T23:19

2022-03-08T23:19

2022-03-08T23:22

технологии

россия

meta (метавселенная)

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 22.07 мск было зафиксировано 76 жалоб. По данным Downdetector, большинство пользователей (73%) жалуются на проблемы с работой приложения, 18% - не могут войти в профиль, 9% - жалуются на работу веб-сайта. С проблемами столкнулись жители России, Нидерландов, Германии, Британии, Франции, США и ряда других стран.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.

https://ria.ru/20220308/instagram-1777193349.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

технологии, россия, meta (метавселенная)