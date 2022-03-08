https://ria.ru/20220308/instagram-1777193349.html

Instagram перестанет показывать подписки пользователей в России

Instagram перестанет показывать подписки пользователей в России - РИА Новости, 08.03.2022

Instagram перестанет показывать подписки пользователей в России

Социальная сеть Instagram перестанет показывать подписки пользователей из России и Украины. Об этом сообщается в заявлении компании Meta. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T22:38

2022-03-08T22:38

2022-03-08T23:14

технологии

россия

meta (метавселенная)

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Социальная сеть Instagram перестанет показывать подписки пользователей из России и Украины. Об этом сообщается в заявлении компании Meta."Чтобы защитить сообщества в Украине и России, мы будем скрывать информацию о подписчиках людей, о тех, на кого они подписаны, и людей, кто подписан друг на друга в личных аккаунтах, расположенных в этих странах", - говорится в публикации Кроме того, "сториз", в которых будут размещаться ссылки на российские государственные СМИ, понизят в выдаче. Instagram будет помечать такие посты, "чтобы люди знали, что они ведут на сайты российских госСМИ".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/instagram-1776628111.html

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россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

технологии, россия, meta (метавселенная)