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Небензя призвал обеспечить безопасность иностранцев на Украине
Небензя призвал обеспечить безопасность иностранцев на Украине - РИА Новости, 08.03.2022
Небензя призвал обеспечить безопасность иностранцев на Украине
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал Запад убедить Киев обеспечить защиту иностранных граждан. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T00:23
2022-03-08T00:23
в мире
василий небензя
россия
украина
оон
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ООН, 8 мар — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал Запад убедить Киев обеспечить защиту иностранных граждан."По этому поводу у нас все больше и больше сомнений", — добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, василий небензя, россия, украина, оон
00:23 08.03.2022
 
Небензя призвал обеспечить безопасность иностранцев на Украине

Постпред России Небензя призвал Запад убедить Киев обеспечить безопасность иностранцев

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 мар — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал Запад убедить Киев обеспечить защиту иностранных граждан.

"Хотел бы еще раз настоятельно призвать наших западных коллег убедить украинское руководство подумать наконец о безопасности удерживаемых радикалами украинских и иностранных граждан и включиться в работу по открытию и обеспечению безопасности гумкоридоров, если, конечно, у вас остались рычаги влияния на националистов", — сказал Небензя.

"По этому поводу у нас все больше и больше сомнений", — добавил он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий обыскивает мирного жителя недалеко от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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В миреВасилий НебензяРоссияУкраинаООН
 
 
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