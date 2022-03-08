Небензя призвал обеспечить безопасность иностранцев на Украине
Постпред России Небензя призвал Запад убедить Киев обеспечить безопасность иностранцев
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 8 мар — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал Запад убедить Киев обеспечить защиту иностранных граждан.
"Хотел бы еще раз настоятельно призвать наших западных коллег убедить украинское руководство подумать наконец о безопасности удерживаемых радикалами украинских и иностранных граждан и включиться в работу по открытию и обеспечению безопасности гумкоридоров, если, конечно, у вас остались рычаги влияния на националистов", — сказал Небензя.
"По этому поводу у нас все больше и больше сомнений", — добавил он.
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