Небензя призвал обеспечить безопасность иностранцев на Украине

"Хотел бы еще раз настоятельно призвать наших западных коллег убедить украинское руководство подумать наконец о безопасности удерживаемых радикалами украинских и иностранных граждан и включиться в работу по открытию и обеспечению безопасности гумкоридоров, если, конечно, у вас остались рычаги влияния на националистов", — сказал Небензя.