Путин процитировал слова Екатерины II

"Сегодня хочу вспомнить слова, написанные, по свидетельству современников, великой женщиной, которую у нас на Руси называли "матушка". Это императрица Екатерина II, чье скульптурное изображение установлено здесь, в Кремле. Она не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала русской. Эти строки: "Я буду защищать мою родину языком и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни". И в наше время слова "родина", "мама", "любимая" для нас в одном ряду. Так будет всегда. С праздником вас, с Международным женским днем", - сказал президент.