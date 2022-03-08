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Путин процитировал слова Екатерины II
Путин процитировал слова Екатерины II - РИА Новости, 08.03.2022
Путин процитировал слова Екатерины II
Президент России Владимир Путин в поздравлении с Международным женским днем процитировал слова, написанные, по свидетельству современников, Екатериной II: "я... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T00:10
2022-03-08T00:19
обострение ситуации в днр и лнр
общество
владимир путин
россия
екатерина ii
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Международным женским днем процитировал слова, написанные, по свидетельству современников, Екатериной II: "я буду защищать мою родину языком и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни".
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общество, владимир путин, россия, екатерина ii
00:10 08.03.2022 (обновлено: 00:19 08.03.2022)
 
Путин процитировал слова Екатерины II

Путин процитировал слова Екатерины II: буду защищать мою родину языком и пером, и мечом

© Общественное достояниеИмператрица Екатерина II
Императрица Екатерина II
© Общественное достояние
Императрица Екатерина II. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Международным женским днем процитировал слова, написанные, по свидетельству современников, Екатериной II: "я буду защищать мою родину языком и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни".
"Сегодня хочу вспомнить слова, написанные, по свидетельству современников, великой женщиной, которую у нас на Руси называли "матушка". Это императрица Екатерина II, чье скульптурное изображение установлено здесь, в Кремле. Она не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала русской. Эти строки: "Я буду защищать мою родину языком и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни". И в наше время слова "родина", "мама", "любимая" для нас в одном ряду. Так будет всегда. С праздником вас, с Международным женским днем", - сказал президент.
 
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