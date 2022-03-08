https://ria.ru/20220308/gumkoridory-1777190812.html

Россия объявила "режим тишины" для эвакуации людей из пяти городов Украины

Россия объявила "режим тишины" для эвакуации людей из пяти городов Украины - РИА Новости, 09.03.2022

Россия объявила "режим тишины" для эвакуации людей из пяти городов Украины

Россия с 10:00 среды по московскому времени объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины, в том числе из Киева. Об РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-08T22:07

2022-03-08T22:07

2022-03-09T00:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

вооруженные силы рф

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Россия с 10:00 среды по московскому времени объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины, в том числе из Киева. Об этом заявили в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию.Как отмечается в заявлении, это решение было принято, несмотря на постоянные срывы Киевом мероприятий по открытию гуманитарных коридоров. Российская сторона руководствовалась ухудшением ситуации из-за беспредела со стороны националистов.Так, Москва готова обеспечить гуманитарные коридоры из Киева и прилегающих населенных пунктов в Россию через территорию Белоруссии в Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию, в южном направлении — по согласованию с украинской стороной.Кроме того, Россия готова обеспечить коридоры: из Чернигова через территорию Белоруссии в Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Россию, в южном направлении — по согласованию с украинской стороной; из города Сумы по двум маршрутам в Полтаву и Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения; в южном направлении — по согласованию с украинской стороной.Гумкоридоры откроют из Харькова в Белгород — далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, в города Львов, Ужгород, Ивано-Франковск — по согласованию с украинской стороной; из Мариуполя по двум маршрутам на территорию России: в Ростов-на-Дону через Новоазовск и Таганрог, в Запорожье — по согласованию с украинской стороной; из других населенных пунктов — по согласованию с украинской стороной.Как сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, Москва снова предложила Киеву согласовать маршруты вывода мирных жителей. Ожидается, что украинская сторона до 03:00 9 марта должна опубликовать срочное заявление на украинском и русском языках в украинских СМИ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр