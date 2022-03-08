https://ria.ru/20220308/gps-1777151761.html

СМИ: на российской границе в Финляндии зафиксировали нарушение в работе GPS

СМИ: на российской границе в Финляндии зафиксировали нарушение в работе GPS - РИА Новости, 08.03.2022

СМИ: на российской границе в Финляндии зафиксировали нарушение в работе GPS

На российско-финской границе и в прилегающих районах Финляндии в последние дни наблюдается нарушение работы геопозиционирования GPS, сообщает центральная газета РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T14:56

2022-03-08T14:56

2022-03-08T14:56

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 мар — РИА Новости. На российско-финской границе и в прилегающих районах Финляндии в последние дни наблюдается нарушение работы геопозиционирования GPS, сообщает центральная газета Финляндии Helsingin Sanomat."В последние дни на восточной границе Финляндии наблюдались нарушения GPS-позиционирования, которые уже повлияли на воздушное движение", - говорится в сообщении.Финское ведомство безопасности движения, в том числе воздушного, Traficom выпустило в понедельник экстренное сообщение для авиакомпаний NOTAM, где указано, что помехи в сигнале GPS имеются в восточной части воздушного пространства Финляндии до 20 тысяч футов, практически на всей восточной границе Финляндии.Как указывает газета, авиакомпания, выполняющая рейсы в город Савонлинна Transaviabaltica уже три дня не может выполнить рейсы в аэропорт этого города по причине потери GPS сигнала.Ведомство Traficom не смогло пояснить изданию причину этих помех.

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777141824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, финляндия, gps, россия