https://ria.ru/20220308/gps-1777151761.html
СМИ: на российской границе в Финляндии зафиксировали нарушение в работе GPS
СМИ: на российской границе в Финляндии зафиксировали нарушение в работе GPS - РИА Новости, 08.03.2022
СМИ: на российской границе в Финляндии зафиксировали нарушение в работе GPS
На российско-финской границе и в прилегающих районах Финляндии в последние дни наблюдается нарушение работы геопозиционирования GPS, сообщает центральная газета РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T14:56
2022-03-08T14:56
2022-03-08T14:56
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 мар — РИА Новости. На российско-финской границе и в прилегающих районах Финляндии в последние дни наблюдается нарушение работы геопозиционирования GPS, сообщает центральная газета Финляндии Helsingin Sanomat."В последние дни на восточной границе Финляндии наблюдались нарушения GPS-позиционирования, которые уже повлияли на воздушное движение", - говорится в сообщении.Финское ведомство безопасности движения, в том числе воздушного, Traficom выпустило в понедельник экстренное сообщение для авиакомпаний NOTAM, где указано, что помехи в сигнале GPS имеются в восточной части воздушного пространства Финляндии до 20 тысяч футов, практически на всей восточной границе Финляндии.Как указывает газета, авиакомпания, выполняющая рейсы в город Савонлинна Transaviabaltica уже три дня не может выполнить рейсы в аэропорт этого города по причине потери GPS сигнала.Ведомство Traficom не смогло пояснить изданию причину этих помех.
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777141824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, gps, россия
СМИ: на российской границе в Финляндии зафиксировали нарушение в работе GPS
Helsingin Sanomat: нарушение работы GPS регистрируют на российской границе в Финляндии
ХЕЛЬСИНКИ, 8 мар — РИА Новости.
На российско-финской границе и в прилегающих районах Финляндии в последние дни наблюдается нарушение работы геопозиционирования GPS, сообщает центральная газета Финляндии Helsingin Sanomat
.
"В последние дни на восточной границе Финляндии
наблюдались нарушения GPS
-позиционирования, которые уже повлияли на воздушное движение", - говорится в сообщении.
Финское ведомство безопасности движения, в том числе воздушного, Traficom выпустило в понедельник экстренное сообщение для авиакомпаний NOTAM, где указано, что помехи в сигнале GPS имеются в восточной части воздушного пространства Финляндии до 20 тысяч футов, практически на всей восточной границе Финляндии.
Как указывает газета, авиакомпания, выполняющая рейсы в город Савонлинна Transaviabaltica уже три дня не может выполнить рейсы в аэропорт этого города по причине потери GPS сигнала.
Ведомство Traficom не смогло пояснить изданию причину этих помех.