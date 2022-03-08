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СМИ: на российской границе в Финляндии зафиксировали нарушение в работе GPS
СМИ: на российской границе в Финляндии зафиксировали нарушение в работе GPS - РИА Новости, 08.03.2022
СМИ: на российской границе в Финляндии зафиксировали нарушение в работе GPS
На российско-финской границе и в прилегающих районах Финляндии в последние дни наблюдается нарушение работы геопозиционирования GPS, сообщает центральная газета РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T14:56
2022-03-08T14:56
в мире
финляндия
gps
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 мар — РИА Новости. На российско-финской границе и в прилегающих районах Финляндии в последние дни наблюдается нарушение работы геопозиционирования GPS, сообщает центральная газета Финляндии Helsingin Sanomat."В последние дни на восточной границе Финляндии наблюдались нарушения GPS-позиционирования, которые уже повлияли на воздушное движение", - говорится в сообщении.Финское ведомство безопасности движения, в том числе воздушного, Traficom выпустило в понедельник экстренное сообщение для авиакомпаний NOTAM, где указано, что помехи в сигнале GPS имеются в восточной части воздушного пространства Финляндии до 20 тысяч футов, практически на всей восточной границе Финляндии.Как указывает газета, авиакомпания, выполняющая рейсы в город Савонлинна Transaviabaltica уже три дня не может выполнить рейсы в аэропорт этого города по причине потери GPS сигнала.Ведомство Traficom не смогло пояснить изданию причину этих помех.
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в мире, финляндия, gps, россия
14:56 08.03.2022
 
СМИ: на российской границе в Финляндии зафиксировали нарушение в работе GPS

Helsingin Sanomat: нарушение работы GPS регистрируют на российской границе в Финляндии

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГраница России и Финляндии
Граница России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 мар — РИА Новости. На российско-финской границе и в прилегающих районах Финляндии в последние дни наблюдается нарушение работы геопозиционирования GPS, сообщает центральная газета Финляндии Helsingin Sanomat.
"В последние дни на восточной границе Финляндии наблюдались нарушения GPS-позиционирования, которые уже повлияли на воздушное движение", - говорится в сообщении.
Финское ведомство безопасности движения, в том числе воздушного, Traficom выпустило в понедельник экстренное сообщение для авиакомпаний NOTAM, где указано, что помехи в сигнале GPS имеются в восточной части воздушного пространства Финляндии до 20 тысяч футов, практически на всей восточной границе Финляндии.
Как указывает газета, авиакомпания, выполняющая рейсы в город Савонлинна Transaviabaltica уже три дня не может выполнить рейсы в аэропорт этого города по причине потери GPS сигнала.
Ведомство Traficom не смогло пояснить изданию причину этих помех.
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