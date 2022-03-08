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Немецкая газета Frankfurter Allgemeine отозвала корреспондентов из России
Немецкая газета Frankfurter Allgemeine отозвала корреспондентов из России - РИА Новости, 08.03.2022
Немецкая газета Frankfurter Allgemeine отозвала корреспондентов из России
Одна из ведущих газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) отозвала своих корреспондентов из России после принятия закона о фейках о действиях... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T22:01
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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Одна из ведущих газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) отозвала своих корреспондентов из России после принятия закона о фейках о действиях российских военных, сообщил издатель газеты Бертольд Колер.Он отметил, что у газеты с 1956 года всегда были корреспонденты в Москве."Из-за этого (принятия закона) иностранные информационные агентства, вещательные корпорации, газеты на первое время попросили своих корреспондентов и репортеров покинуть страну. Такое же решения приняла и FAZ", - заявил Колер на пресс-конференции во вторник.По его словам, сотрудники продолжать освещать события в России "из места, где они могут свободно высказываться и писать", добавив при этом: "нигде они бы не хотели делать это больше, нежели чем в Москве".Совет Федерации одобрил в пятницу закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
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москва, россия, медиа - общество, украина, в мире, германия
22:01 08.03.2022
 
Немецкая газета Frankfurter Allgemeine отозвала корреспондентов из России

Одна из ведущих газет Германии Frankfurter Allgemeine отозвала корреспондентов из России

© AP Photo / Alberto PezzaliКиоск со свежей прессой
Киоск со свежей прессой - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Киоск со свежей прессой
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Одна из ведущих газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) отозвала своих корреспондентов из России после принятия закона о фейках о действиях российских военных, сообщил издатель газеты Бертольд Колер.
Он отметил, что у газеты с 1956 года всегда были корреспонденты в Москве.
"Из-за этого (принятия закона) иностранные информационные агентства, вещательные корпорации, газеты на первое время попросили своих корреспондентов и репортеров покинуть страну. Такое же решения приняла и FAZ", - заявил Колер на пресс-конференции во вторник.
По его словам, сотрудники продолжать освещать события в России "из места, где они могут свободно высказываться и писать", добавив при этом: "нигде они бы не хотели делать это больше, нежели чем в Москве".
Совет Федерации одобрил в пятницу закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
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