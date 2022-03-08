Цены на газ в Европе упали на тысячу долларов
Цены на газ в Европе после скачка до 3300 долларов упали на тысячу долларов
Рабочий на газохранилище в Редене, Германия
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе после скачка выше 3300 долларов за тысячу кубометров к закрытию торговой сессии потеряли почти 1000 долларов и опустились до 2330 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов чуть превысила 2870 долларов и уже через несколько минут достигла ценового максимума в 3309,6 доллара, что примерно на 30% выше расчётной цены накануне — 2560,7 доллара. Затем котировки перешли к плавному снижению и к закрытию торговой сессии снизились на 9%, до 2330 долларов.
Стоимость газа в Европе в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.
Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.