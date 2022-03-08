https://ria.ru/20220308/gaz-1777191292.html

Цены на газ в Европе упали на тысячу долларов

Цены на газ в Европе упали на тысячу долларов - РИА Новости, 08.03.2022

Цены на газ в Европе упали на тысячу долларов

Цены на газ в Европе после скачка выше 3300 долларов за тысячу кубометров к закрытию торговой сессии потеряли почти 1000 долларов и опустились до 2330 долларов... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T22:12

2022-03-08T22:12

2022-03-08T22:12

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе после скачка выше 3300 долларов за тысячу кубометров к закрытию торговой сессии потеряли почти 1000 долларов и опустились до 2330 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов чуть превысила 2870 долларов и уже через несколько минут достигла ценового максимума в 3309,6 доллара, что примерно на 30% выше расчётной цены накануне — 2560,7 доллара. Затем котировки перешли к плавному снижению и к закрытию торговой сессии снизились на 9%, до 2330 долларов.Стоимость газа в Европе в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20220308/energetika-1777188746.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, цены на нефть, европа