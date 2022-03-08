https://ria.ru/20220308/gaz-1777174496.html

Еврокомиссия разработает план для ЕС по отказу от российских энергоресурсов

Еврокомиссия разработает план для ЕС по отказу от российских энергоресурсов - РИА Новости, 08.03.2022

Еврокомиссия разработает план для ЕС по отказу от российских энергоресурсов

ЕС будет "чертовски тяжело" заменить две трети российского газа в текущем году, но это возможно, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T18:41

2022-03-08T18:41

2022-03-08T19:42

еврокомиссия

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украина

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природный газ

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БРЮССЕЛЬ, 8 мар - РИА Новости. ЕС будет "чертовски тяжело" заменить две трети российского газа в текущем году, но это возможно, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.Он отметил, что ЕС к концу года благодаря определенным мерам "может заменить две трети того, что импортирует" из России, что положит конец "чрезмерной зависимости" союза от российского газа."Тяжело, чертовки тяжело, но возможно", - сказал Тиммерманс на пресс-конференции.Еврокомиссия (ЕК) предлагает разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети спрос на российский газ уже в нынешнем году, говорится в сообщении ЕК.REPowerEU будет нацелен на диверсификацию поставок "голубого топлива", ускорение внедрения возобновляемых газов и замену газа в производстве тепла и электроэнергии, отмечается в сообщении."Это может сократить спрос ЕС на российский газ на две трети до конца года", - пишет ЕК.В план должны будут входить несколько элементов. Среди них - диверсификация поставок газа за счет увеличения импорта СПГ и трубопроводного "голубого топлива" от нероссийских поставщиков, увеличение объемов производства и импорта биометана и возобновляемого водорода, повышение энергоэффективности, увеличение использования возобновляемых источников энергии.Полная реализация ранее сделанных предложений ЕК, которые направлены на снижение выбросов в ЕС минимум на 55% к 2030 году, сократит годовое потребление ископаемого газа на 30%, что эквивалентно 100 миллиардам кубометров, пишет Еврокомиссия."Благодаря мерам плана REPowerEU мы могли бы постепенно сократить использование ископаемого газа не менее чем на 155 миллиардов кубометров, что эквивалентно объему импорта из России в 2021 году. Почти две трети этого сокращения могут быть достигнуты в течение года, что положит конец чрезмерной зависимости ЕС от одного поставщика", - говорится в релизе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2".Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220307/sanktsii-1776921580.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

еврокомиссия, россия, украина, в мире, природный газ