https://ria.ru/20220308/gaz-1777170711.html

Россия в 2021 году обеспечила около 45% всего импорта газа в ЕС

Россия в 2021 году обеспечила около 45% всего импорта газа в ЕС - РИА Новости, 08.03.2022

Россия в 2021 году обеспечила около 45% всего импорта газа в ЕС

Россия в 2021 году обеспечила примерно 45% импорта Евросоюзом "голубого топлива", 27% - сырой нефти и 46% - угля, говорится в сообщении Еврокомиссии. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T17:57

2022-03-08T17:57

2022-03-08T17:59

экономика

россия

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Россия в 2021 году обеспечила примерно 45% импорта Евросоюзом "голубого топлива", 27% - сырой нефти и 46% - угля, говорится в сообщении Еврокомиссии."В газовом секторе Россия обеспечила около 45% всего импорта Евросоюзом газа в 2021 году. В последние годы этот показатель в среднем составлял около 40%. Другими основными поставщиками газа в ЕС были Норвегия - 23%, Алжир - 12%, США - 6%, Катар - 5%", - говорится в релизе."Что касается сырой нефти, Россия также была крупнейшим поставщиком импорта ЕС - 27%. За ней следуют Норвегия - 8%, Казахстан - 8% и США - 8%. В секторе каменного угля, несмотря на снижение объемов импорта в последние годы, Россия также остается ведущим поставщиком - 46%, за ней следуют США - 15% и Австралия - 13%", - отмечает ЕК.23%, на Алжир 12%, на США 6%, на Катар 5%.

россия

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Ольга Фомченкова

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Как изменились цены на газ в Европе Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru. 2022-03-08T17:57 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, видео