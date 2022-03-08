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Россия в 2021 году обеспечила около 45% всего импорта газа в ЕС
Россия в 2021 году обеспечила около 45% всего импорта газа в ЕС - РИА Новости, 08.03.2022
Россия в 2021 году обеспечила около 45% всего импорта газа в ЕС
Россия в 2021 году обеспечила примерно 45% импорта Евросоюзом "голубого топлива", 27% - сырой нефти и 46% - угля, говорится в сообщении Еврокомиссии. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T17:57
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экономика
россия
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Россия в 2021 году обеспечила примерно 45% импорта Евросоюзом "голубого топлива", 27% - сырой нефти и 46% - угля, говорится в сообщении Еврокомиссии."В газовом секторе Россия обеспечила около 45% всего импорта Евросоюзом газа в 2021 году. В последние годы этот показатель в среднем составлял около 40%. Другими основными поставщиками газа в ЕС были Норвегия - 23%, Алжир - 12%, США - 6%, Катар - 5%", - говорится в релизе."Что касается сырой нефти, Россия также была крупнейшим поставщиком импорта ЕС - 27%. За ней следуют Норвегия - 8%, Казахстан - 8% и США - 8%. В секторе каменного угля, несмотря на снижение объемов импорта в последние годы, Россия также остается ведущим поставщиком - 46%, за ней следуют США - 15% и Австралия - 13%", - отмечает ЕК.23%, на Алжир 12%, на США 6%, на Катар 5%.
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Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
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экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, видео
Россия в 2021 году обеспечила около 45% всего импорта газа в ЕС
БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Россия в 2021 году обеспечила примерно 45% импорта Евросоюзом "голубого топлива", 27% - сырой нефти и 46% - угля, говорится в сообщении Еврокомиссии.
2022-03-08T17:57
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PT1M05S
17:57 08.03.2022 (обновлено: 17:59 08.03.2022)
 
Россия в 2021 году обеспечила около 45% всего импорта газа в ЕС

Еврокомиссия: Россия обеспечила около 45% всего импорта газа в ЕС в 2021 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Россия в 2021 году обеспечила примерно 45% импорта Евросоюзом "голубого топлива", 27% - сырой нефти и 46% - угля, говорится в сообщении Еврокомиссии.
"В газовом секторе Россия обеспечила около 45% всего импорта Евросоюзом газа в 2021 году. В последние годы этот показатель в среднем составлял около 40%. Другими основными поставщиками газа в ЕС были Норвегия - 23%, Алжир - 12%, США - 6%, Катар - 5%", - говорится в релизе.
"Что касается сырой нефти, Россия также была крупнейшим поставщиком импорта ЕС - 27%. За ней следуют Норвегия - 8%, Казахстан - 8% и США - 8%. В секторе каменного угля, несмотря на снижение объемов импорта в последние годы, Россия также остается ведущим поставщиком - 46%, за ней следуют США - 15% и Австралия - 13%", - отмечает ЕК.23%, на Алжир 12%, на США 6%, на Катар 5%.
 
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