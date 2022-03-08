https://ria.ru/20220308/gaz-1777125472.html
Транзит российского газа через Украину осуществляется в штатном режиме
Транзит российского газа через Украину осуществляется в штатном режиме - РИА Новости, 08.03.2022
Транзит российского газа через Украину осуществляется в штатном режиме
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей - 109,5 миллиона кубометров на 8 марта, сообщила компания. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:11
2022-03-08T10:11
2022-03-08T10:11
экономика
украина
газпром
европа
евросоюз
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей - 109,5 миллиона кубометров на 8 марта, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 109,5 миллиона кубометров на 8 марта", - говорится в сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
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Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
2022-03-08T10:11
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PT1M05S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, украина, газпром, европа, евросоюз, видео
Транзит российского газа через Украину осуществляется в штатном режиме
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей - 109,5 миллиона кубометров на 8 марта, сообщила компания.
2022-03-08T10:11
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PT1M05S
Транзит российского газа через Украину осуществляется в штатном режиме
"Газпром" поставит 109,5 миллиона кубометров газа для транзита через Украину 8 марта