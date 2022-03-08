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Транзит через Украину сохраняется на максимуме обязательств "Газпрома"
Транзит через Украину сохраняется на максимуме обязательств "Газпрома" - РИА Новости, 08.03.2022
Транзит через Украину сохраняется на максимуме обязательств "Газпрома"
Транзит российского газа через украинскую территорию сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной уже больше недели,... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T09:26
2022-03-08T09:26
экономика
россия
газпром
евросоюз
северный поток
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую территорию сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной уже больше недели, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".Заявки на прокачку газа на границе России и Украины на вторник составляют 109,5 миллиона кубометров.Сохраняется схема поставок газа по газопроводу "Ямал-Европа", мощности которого "Газпром" в последние дни заказывает на суточных регулярных и внутридневных аукционах.Компания с четверга пользуется предложением забронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на все газовые сутки.Накануне вечером "Газпром" выкупил мощности в объёме 290 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров, а утром докупил мощности в том же объёме. Компания сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 8 марта до 8.00 мск 9 марта, следует из данных площадки GSA Platform.Эксперты связывают рост экспорта российского газа в последние дни с рисками из-за операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, на этой неделе холодная погода, ожидаемая в Великобритании, на севере Франции и Нидерландах, постепенно смягчится, однако в Германии и Италии аномальные холода, вероятно, сохранятся на протяжении всей недели.Одновременно с этим упала и выработка ветрогенерации в ЕС, свидетельствуют данные Wind Europe. Так, 7 марта она составила 10,6% от общего объёма генерации в Евросоюзе, тогда как на прошлой неделе находилась в среднем на уровне 22,24%."Ямал-Европа" и газотранспортная система Украины — наряду с "Северным потоком" — составляют одни из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html
https://ria.ru/20220307/udobreniya-1776898303.html
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Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
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экономика, россия, газпром, евросоюз, северный поток
09:26 08.03.2022
 
Транзит через Украину сохраняется на максимуме обязательств "Газпрома"

Транзит через Украину неделю сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция в Львовской области
Газораспределительная станция в Львовской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газораспределительная станция в Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую территорию сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной уже больше недели, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
Заявки на прокачку газа на границе России и Украины на вторник составляют 109,5 миллиона кубометров.
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Европа начала осознавать, как дорого заплатит за санкции против России
Сохраняется схема поставок газа по газопроводу "Ямал-Европа", мощности которого "Газпром" в последние дни заказывает на суточных регулярных и внутридневных аукционах.
Компания с четверга пользуется предложением забронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на все газовые сутки.
Накануне вечером "Газпром" выкупил мощности в объёме 290 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров, а утром докупил мощности в том же объёме. Компания сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 8 марта до 8.00 мск 9 марта, следует из данных площадки GSA Platform.
Эксперты связывают рост экспорта российского газа в последние дни с рисками из-за операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, на этой неделе холодная погода, ожидаемая в Великобритании, на севере Франции и Нидерландах, постепенно смягчится, однако в Германии и Италии аномальные холода, вероятно, сохранятся на протяжении всей недели.
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За что боролись: санкции оставят Европу без урожая
Одновременно с этим упала и выработка ветрогенерации в ЕС, свидетельствуют данные Wind Europe. Так, 7 марта она составила 10,6% от общего объёма генерации в Евросоюзе, тогда как на прошлой неделе находилась в среднем на уровне 22,24%.
"Ямал-Европа" и газотранспортная система Украины — наряду с "Северным потоком" — составляют одни из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.
 
ЭкономикаРоссияГазпромЕвросоюзСеверный поток
 
 
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