https://ria.ru/20220308/gaz-1777120428.html

Транзит через Украину сохраняется на максимуме обязательств "Газпрома"

Транзит через Украину сохраняется на максимуме обязательств "Газпрома" - РИА Новости, 08.03.2022

Транзит через Украину сохраняется на максимуме обязательств "Газпрома"

Транзит российского газа через украинскую территорию сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной уже больше недели,... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T09:26

2022-03-08T09:26

2022-03-08T09:26

экономика

россия

газпром

евросоюз

северный поток

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую территорию сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной уже больше недели, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".Заявки на прокачку газа на границе России и Украины на вторник составляют 109,5 миллиона кубометров.Сохраняется схема поставок газа по газопроводу "Ямал-Европа", мощности которого "Газпром" в последние дни заказывает на суточных регулярных и внутридневных аукционах.Компания с четверга пользуется предложением забронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на все газовые сутки.Накануне вечером "Газпром" выкупил мощности в объёме 290 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров, а утром докупил мощности в том же объёме. Компания сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 8 марта до 8.00 мск 9 марта, следует из данных площадки GSA Platform.Эксперты связывают рост экспорта российского газа в последние дни с рисками из-за операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, на этой неделе холодная погода, ожидаемая в Великобритании, на севере Франции и Нидерландах, постепенно смягчится, однако в Германии и Италии аномальные холода, вероятно, сохранятся на протяжении всей недели.Одновременно с этим упала и выработка ветрогенерации в ЕС, свидетельствуют данные Wind Europe. Так, 7 марта она составила 10,6% от общего объёма генерации в Евросоюзе, тогда как на прошлой неделе находилась в среднем на уровне 22,24%."Ямал-Европа" и газотранспортная система Украины — наряду с "Северным потоком" — составляют одни из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html

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россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как изменились цены на газ в Европе Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru. 2022-03-08T09:26 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, газпром, евросоюз, северный поток