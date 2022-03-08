https://ria.ru/20220308/gapyear-1776717330.html

Gap year. Зачем выпускники берут годовой перерыв перед поступлением в ВУЗ

Gap year. Зачем выпускники берут годовой перерыв перед поступлением в ВУЗ - РИА Новости, 08.03.2022

Gap year. Зачем выпускники берут годовой перерыв перед поступлением в ВУЗ

Gap year – это год перерыва между окончанием школы и поступлением в ВУЗ. В это время в других странах молодые люди путешествуют по стране и миру, подтягивают знания языков и решают, чем хотят заниматься в жизни. Этот тренд начал набирать обороты и в России. Стоит ли родителям бояться за детей, которые хотят сделать "академический перерыв"?

2022-03-08T12:00

2022-03-08T12:00

2022-03-08T12:00

это надолго

подкаст

психология

общество

отцы и дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776716990_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_2cb62b8b85f2841593fa2852f5e749ec.jpg

Gap year. Зачем выпускники берут годовой перерыв перед поступлением в ВУЗ Gap year – это год перерыва между окончанием школы и поступлением в ВУЗ. В это время в других странах молодые люди путешествуют по стране и миру, подтягивают знания языков и решают, чем хотят заниматься в жизни. Этот тренд начал набирать обороты и в России. Стоит ли родителям бояться за детей, которые хотят сделать "академический перерыв"? audio/mpeg

Gap year. Зачем выпускники берут годовой перерыв перед поступлением в ВУЗ Gap year – это год перерыва между окончанием школы и поступлением в ВУЗ. В это время в других странах молодые люди путешествуют по стране и миру, подтягивают знания языков и решают, чем хотят заниматься в жизни. Этот тренд начал набирать обороты и в России. Стоит ли родителям бояться за детей, которые хотят сделать "академический перерыв"? audio/mpeg

О преимуществах и опасностях gap year мы поговорили с руководителем Всероссийского движения "Вдохновители" Михаилом Палеем.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, психология, общество, отцы и дети, аудио