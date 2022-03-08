https://ria.ru/20220308/gapyear-1776717330.html
Gap year. Зачем выпускники берут годовой перерыв перед поступлением в ВУЗ
Gap year. Зачем выпускники берут годовой перерыв перед поступлением в ВУЗ - РИА Новости, 08.03.2022
Gap year. Зачем выпускники берут годовой перерыв перед поступлением в ВУЗ
Gap year – это год перерыва между окончанием школы и поступлением в ВУЗ. В это время в других странах молодые люди путешествуют по стране и миру, подтягивают знания языков и решают, чем хотят заниматься в жизни. Этот тренд начал набирать обороты и в России. Стоит ли родителям бояться за детей, которые хотят сделать "академический перерыв"?
2022-03-08T12:00
2022-03-08T12:00
2022-03-08T12:00
это надолго
подкаст
психология
общество
отцы и дети
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Gap year. Зачем выпускники берут годовой перерыв перед поступлением в ВУЗ
Gap year – это год перерыва между окончанием школы и поступлением в ВУЗ. В это время в других странах молодые люди путешествуют по стране и миру, подтягивают знания языков и решают, чем хотят заниматься в жизни. Этот тренд начал набирать обороты и в России. Стоит ли родителям бояться за детей, которые хотят сделать "академический перерыв"?
audio/mpeg
Gap year. Зачем выпускники берут годовой перерыв перед поступлением в ВУЗ
Gap year – это год перерыва между окончанием школы и поступлением в ВУЗ. В это время в других странах молодые люди путешествуют по стране и миру, подтягивают знания языков и решают, чем хотят заниматься в жизни. Этот тренд начал набирать обороты и в России. Стоит ли родителям бояться за детей, которые хотят сделать "академический перерыв"?
audio/mpeg
О преимуществах и опасностях gap year мы поговорили с руководителем Всероссийского движения "Вдохновители" Михаилом Палеем.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, психология, общество, отцы и дети, аудио
Gap year. Зачем выпускники берут годовой перерыв перед поступлением в ВУЗ
Gap year – это год перерыва между окончанием школы и поступлением в ВУЗ. В это время в других странах молодые люди путешествуют по стране и миру, подтягивают знания языков и решают, чем хотят заниматься в жизни. Этот тренд начал набирать обороты и в России. Стоит ли родителям бояться за детей, которые хотят сделать "академический перерыв"?