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https://ria.ru/20220308/fitch-1777106187.html
Рейтинговое агентство Fitch приостановило деятельность в России
Рейтинговое агентство Fitch приостановило деятельность в России - РИА Новости, 08.03.2022
Рейтинговое агентство Fitch приостановило деятельность в России
Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что приостанавливает коммерческую деятельность на территории России, в том числе деятельность по присуждению... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T01:53
2022-03-08T01:53
россия
fitch ratings
в мире
fitch
москва
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что приостанавливает коммерческую деятельность на территории России, в том числе деятельность по присуждению кредитных рейтингов.Также агентство отметило, что продолжит предоставлять рынку свои независимые аналитические взгляды посредством рейтингов, проводимых за пределами России. Fitch Group подчеркивает приверженность поддержке находящихся в России сотрудников.
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россия, fitch ratings, в мире, fitch, москва, санкции в отношении россии
01:53 08.03.2022
 
Рейтинговое агентство Fitch приостановило деятельность в России

Рейтинговое агентство Fitch приостановило коммерческую деятельность в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Кремль в Москве
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что приостанавливает коммерческую деятельность на территории России, в том числе деятельность по присуждению кредитных рейтингов.

"Fitch Group приняла решение немедленно приостановить свою коммерческую деятельность в России. Эти операции охватывают кредитные рейтинги и другие услуги, которые Fitch Group предоставляет в России через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions", — говорится в заявлении на официальном сайте агентства.

Также агентство отметило, что продолжит предоставлять рынку свои независимые аналитические взгляды посредством рейтингов, проводимых за пределами России. Fitch Group подчеркивает приверженность поддержке находящихся в России сотрудников.
Логотип корпорации IBM - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
01:50
IBM приостановила деятельность в России
 
РоссияFitch RatingsВ миреFitchМоскваСанкции в отношении России
 
 
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