https://ria.ru/20220308/fitch-1777106187.html

Рейтинговое агентство Fitch приостановило деятельность в России

Рейтинговое агентство Fitch приостановило деятельность в России - РИА Новости, 08.03.2022

Рейтинговое агентство Fitch приостановило деятельность в России

Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что приостанавливает коммерческую деятельность на территории России, в том числе деятельность по присуждению... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T01:53

2022-03-08T01:53

2022-03-08T01:53

россия

fitch ratings

в мире

fitch

москва

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что приостанавливает коммерческую деятельность на территории России, в том числе деятельность по присуждению кредитных рейтингов.Также агентство отметило, что продолжит предоставлять рынку свои независимые аналитические взгляды посредством рейтингов, проводимых за пределами России. Fitch Group подчеркивает приверженность поддержке находящихся в России сотрудников.

https://ria.ru/20220308/ibm-1777105924.html

россия

москва

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

россия, fitch ratings, в мире, fitch, москва, санкции в отношении россии