https://ria.ru/20220308/fitch-1777106187.html
Рейтинговое агентство Fitch приостановило деятельность в России
Рейтинговое агентство Fitch приостановило деятельность в России - РИА Новости, 08.03.2022
Рейтинговое агентство Fitch приостановило деятельность в России
Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что приостанавливает коммерческую деятельность на территории России, в том числе деятельность по присуждению... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T01:53
2022-03-08T01:53
2022-03-08T01:53
россия
fitch ratings
в мире
fitch
москва
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что приостанавливает коммерческую деятельность на территории России, в том числе деятельность по присуждению кредитных рейтингов.Также агентство отметило, что продолжит предоставлять рынку свои независимые аналитические взгляды посредством рейтингов, проводимых за пределами России. Fitch Group подчеркивает приверженность поддержке находящихся в России сотрудников.
https://ria.ru/20220308/ibm-1777105924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, fitch ratings, в мире, fitch, москва, санкции в отношении россии
Рейтинговое агентство Fitch приостановило деятельность в России
Рейтинговое агентство Fitch приостановило коммерческую деятельность в России