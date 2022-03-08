https://ria.ru/20220308/finansy-1777124320.html

Сведения попавших под санкции российских компаний не будут размещать в ЕИС

Сведения попавших под санкции российских компаний не будут размещать в ЕИС - РИА Новости, 08.03.2022

Сведения попавших под санкции российских компаний не будут размещать в ЕИС

Сведения о закупках попавших под санкции компаний РФ с 7 марта перестают размещаться в Единой информационной системе (ЕИС) и носят конфиденциальный характер,... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T10:04

2022-03-08T10:04

2022-03-08T10:12

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Сведения о закупках попавших под санкции компаний РФ с 7 марта перестают размещаться в Единой информационной системе (ЕИС) и носят конфиденциальный характер, говорится в сообщении Минфина."Сведения о закупках заказчиков, в отношении которых недружественными иностранными государствами введены политические, экономические санкции (или иные меры ограничительного характера), а также информация о поставщиках, с которыми такими заказчиками заключены договоры, с 7 марта 2022 г. перестают размещаться в ЕИС и носят конфиденциальный характер", - сказано в сообщении.Минфин отмечает, что такой документ утверждён правительством РФ для нивелирования последствий ограничительных мер со стороны недружественных иностранных государств."Изменения дадут заказчикам возможность проводить конкурентные закупки в закрытой форме (в том числе в электронной форме на специализированной электронной площадке), а также направлены на защиту поставщиков от введения вторичных санкций за участие в закупках таких заказчиков. Заказчики-кредитные организации также применяют эти нормы (изменения), если санкции введены в отношении лиц, контролирующих кредитную организацию", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777122604.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, министерство финансов рф (минфин россии)