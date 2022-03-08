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Ferrari решила приостановить производство автомобилей для России
Ferrari решила приостановить производство автомобилей для России - РИА Новости, 08.03.2022
Ferrari решила приостановить производство автомобилей для России
Итальянская автомобилестроительная компания Ferrari приняла решение приостановить производство автомобилей для российского рынка в связи с событиями на Украине. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T19:11
2022-03-08T19:11
экономика
россия
евросоюз
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РИМ, 8 мар – РИА Новости. Итальянская автомобилестроительная компания Ferrari приняла решение приостановить производство автомобилей для российского рынка в связи с событиями на Украине."Мы продолжаем мониторинг ситуации с соблюдением всех правил, регламентов и санкций", - говорится в распространенном во вторник заявлении группы.Также во вторник Стефано Боначчини - президент итальянской области Эмилия-Романья, в которой размещено производство Ferrari - сообщил о решении компании выделить 1 миллион евро для помощи жителям Украины. Областные власти начали в марте масштабную кампанию по сбору средств для реализации ряда гуманитарных проектов, в том числе по приему многочисленных беженцев из Украины. По словам Боначчини, в ней активно принимают участие граждане, производственные компании и общественные организации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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экономика, россия, евросоюз
19:11 08.03.2022
 
Ferrari решила приостановить производство автомобилей для России

Итальянская компания Ferrari решила приостановить производство автомобилей для России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип итальянского производителя автомобилей Ferrari в автосалоне в Москве
Логотип итальянского производителя автомобилей Ferrari в автосалоне в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип итальянского производителя автомобилей Ferrari в автосалоне в Москве
Читать ria.ru в
РИМ, 8 мар – РИА Новости. Итальянская автомобилестроительная компания Ferrari приняла решение приостановить производство автомобилей для российского рынка в связи с событиями на Украине.
"Мы продолжаем мониторинг ситуации с соблюдением всех правил, регламентов и санкций", - говорится в распространенном во вторник заявлении группы.
Логотип General Electric - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
18:33
General Electric приостановила деятельность в России, сообщили СМИ
Также во вторник Стефано Боначчини - президент итальянской области Эмилия-Романья, в которой размещено производство Ferrari - сообщил о решении компании выделить 1 миллион евро для помощи жителям Украины. Областные власти начали в марте масштабную кампанию по сбору средств для реализации ряда гуманитарных проектов, в том числе по приему многочисленных беженцев из Украины. По словам Боначчини, в ней активно принимают участие граждане, производственные компании и общественные организации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
 
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