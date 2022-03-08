https://ria.ru/20220308/estoniya-1777156889.html

Премьер Эстонии призвала изолировать Россию от "свободного" мира

Премьер Эстонии призвала изолировать Россию от "свободного" мира - РИА Новости, 08.03.2022

Премьер Эстонии призвала изолировать Россию от "свободного" мира

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия должна быть "изолирована от свободного мира" в связи с событиями на Украине. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T15:50

2022-03-08T15:50

2022-03-08T15:50

в мире

владимир путин

энтони блинкен

россия

белоруссия

сша

swift

признание днр и лнр в россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия должна быть "изолирована от свободного мира" в связи с событиями на Украине.Во вторник Каллас встретилась в Таллине с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили вопросы безопасности в Европе и поддержку Украины.Каллас считает, что сейчас необходимо поддерживать Украину в политическом, гуманитарном, экономическом, и военном смысле. "Россия должна быть изолирована от свободного мира. Мы должны адаптироваться к новой реальности и принимать соответствующие решения в отношении собственной обороны",- заявила она на совместной пресс-конференции в Таллине.Каллас также отметила необходимость закрыть SWIFT для России и Белоруссии, ограничить работу с криптовалютой. "Также нужно закрыть для России воздушное пространство и морские порты",-добавила она.По словам Каллас, сейчас в разработке находится очередной пакет санкций против России. "Мы работаем вместе с союзниками по ЕС, которым необходимо выработать общую позицию. Что касается возможности введения эмбарго на поставки нефти и газа из России, то следует сказать, что это в разной степени затронет европейские страны. Это потребует поиска альтернатив для стран, которые в большей степени пострадают от эмбарго. Это необходимо обсудить", — подчеркнула Каллас.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220308/kitay-1777154609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, энтони блинкен, россия, белоруссия, сша, swift, признание днр и лнр в россии