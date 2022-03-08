https://ria.ru/20220308/energetika-1777188746.html

Немцы назвали отказ от российского газа самоубийством

Немцы назвали отказ от российского газа самоубийством - РИА Новости, 08.03.2022

Немцы назвали отказ от российского газа самоубийством

Посетители сайта немецкой газеты Spiegel поддержали решение правительства Германии не отказываться от российских энергоресурсов. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T21:35

2022-03-08T21:35

2022-03-08T21:35

экономика

в мире

санкции в отношении россии

евросоюз

германия

россия

олаф шольц

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Посетители сайта немецкой газеты Spiegel поддержали решение правительства Германии не отказываться от российских энергоресурсов.Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что у Европы нет альтернативы российскому топливу. Так он объяснил решение Евросоюза не вводить санкции против энергетического сектора России. При этом глава правительства подчеркнул, что Германия вместе с партнерами работает над поиском альтернативы. Аналогичной позиции придерживается также министр экономики Роберт Хабек.Читатели Spiegel согласились с тем, что страна не может себе позволить отказаться от российских энергоносителей."Можно только согласиться с канцлером Шольцем, все остальное было бы чуть ли не самоубийством, если бы он полностью проигнорировал граждан Германии и избирателей", — написал Hadrian55.Читатель под ником Klaus отметил что на стороне России более 40% населения Земли — Китай, страны БРИКС и Ближнего Востока."В этих странах также находятся почти все оставшиеся запасы нефти и газа. И мы вводим санкции против России?" — возмутился он."Текущая цена бензина 2.07 евро. Спасибо всем, из-за кого это случилось!" — заявил Karlotto."К сожалению, выживальщики были правы, купив дровяную печь и 20 кубометров дров. Я должен был слушать их", — написал один из пользователей.Читатель Philipp признался, что из-за подорожания бензина думает о покупке электромобиля.Некоторые посетители сайта раскритиковали заявление канцлера и призывали отказаться от российского топлива или заменить его. Так, Abrigalобвинил Шольца в том, что тот ставит материальные блага "выше принципов". Однако другие читатели им объяснили ошибочность такой позиции."После того, как цена на газ увеличилась более чем в четыре раза (около 400%), господин Шольц потихоньку "остыл", потому что поздно осознал, что значит для Европы склониться перед интересами США", — заявил neuemittealtona."Некоторые люди здесь, похоже, не до конца понимают взаимосвязь", — считает DerWutz.Он пояснил, что есть ряд вопросов: кто заменит Россию, сколько будет стоить топливо в этом случае и как его доставлять в Германию."Это немного больше, чем многие думают. Кроме того, обогрев дома и автомобиля — это еще не все. Нефть и газ используются для многих других задач", — добавил он.IronImaxнапомнил о нефтяном кризисе 70-х годов и тогдашних рекомендациях по экономии энергоресурсов: как можно реже пользоваться транспортом, снизить температуру в квартирах до 18 градусов и одеваться теплее, работать из дома, раньше ложиться спать.Еще один читатель добавил, что помимо холодных домов и проблем с транспортом, немцам грозили бы и другие проблемы."Цены на продукты питания, ремесленников, медицинскую страховку, поставщиков услуг, строительные материалы, экспорт, лекарства, средства по уходу, общественный транспорт и т. д. также будут расти", — пояснил он.Накануне российский вице-премьер Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и выше. Позднее еврокомиссар по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет запрещать импорт российских энергоресурсов. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал ранее Путин.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия готовилась к ограничительным мерам заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие российским интересам.

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https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777178018.html

https://ria.ru/20220308/pereboi-1777186893.html

https://ria.ru/20220308/tseny-1777180446.html

https://ria.ru/20220308/krizis-1777164503.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

экономика, в мире, санкции в отношении россии, евросоюз, германия, россия, олаф шольц