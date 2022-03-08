Россия использует энергоносители в качестве оружия, заявил Блинкен
Блинкен заявил, что Европе необходимо избавиться от зависимости от энергоносителей России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей.
"Мы хотим обеспечить широкую доступность энергоносителей", - сказал госсекретарь США на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале эстонского правительства.
"В то же время... в данный момент есть значительная не только возможность, но и необходимость окончательно избавиться - для многих европейских стран - от зависимости от российских энергоносителей, потому что Россия использует их как оружие", - сказал Блинкен.
По его словам, на это потребуется "некоторое время". В этом контексте Блинкен подчеркнул, что, учитывая изменение климата, необходимо продвижение вперед в том, что касается использования возобновляемых источников энергии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.