https://ria.ru/20220308/energetika-1777104329.html

Генсек ОПЕК призвал оставить энергетику вне разногласий между странами

Генсек ОПЕК призвал оставить энергетику вне разногласий между странами - РИА Новости, 08.03.2022

Генсек ОПЕК призвал оставить энергетику вне разногласий между странами

Текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий, заявил в... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T01:16

2022-03-08T01:16

2022-03-08T01:16

экономика

россия

украина

brent

мохаммед баркиндо

в мире

опек

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ХЬЮСТОН (США), 8 мар — РИА Новости. Текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий, заявил в понедельник генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.Заявление Баркиндо прозвучало на фоне рекордного роста мировых цен на энергоносители. Эксперты отмечают, что во многом такая динамика является следствием жестких санкций, которые западные страны ввели против России после начала военной операции на Украине.Стоимость эталонной марки нефти Brent резко подскочила в понедельник и превышала 130 долларов за баррель, американская WTI была близка, но не превысила этой отметки. Исторически максимальная стоимость Brent — 147,5 доллара, а WTI — 147,27 доллара за баррель, они были достигнуты 11 июля 2008 года.

https://ria.ru/20220302/neft-1776077286.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, россия, украина, brent, мохаммед баркиндо, в мире, опек