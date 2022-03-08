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Генсек ОПЕК призвал оставить энергетику вне разногласий между странами
Генсек ОПЕК призвал оставить энергетику вне разногласий между странами - РИА Новости, 08.03.2022
Генсек ОПЕК призвал оставить энергетику вне разногласий между странами
Текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий, заявил в... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T01:16
2022-03-08T01:16
экономика
россия
украина
brent
мохаммед баркиндо
в мире
опек
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ХЬЮСТОН (США), 8 мар — РИА Новости. Текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий, заявил в понедельник генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.Заявление Баркиндо прозвучало на фоне рекордного роста мировых цен на энергоносители. Эксперты отмечают, что во многом такая динамика является следствием жестких санкций, которые западные страны ввели против России после начала военной операции на Украине.Стоимость эталонной марки нефти Brent резко подскочила в понедельник и превышала 130 долларов за баррель, американская WTI была близка, но не превысила этой отметки. Исторически максимальная стоимость Brent — 147,5 доллара, а WTI — 147,27 доллара за баррель, они были достигнуты 11 июля 2008 года.
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экономика, россия, украина, brent, мохаммед баркиндо, в мире, опек
01:16 08.03.2022
 
Генсек ОПЕК призвал оставить энергетику вне разногласий между странами

Генсек ОПЕК Баркиндо призвал оставить мировую энергетику вне разногласий между странами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание OPEC в Вене
Здание OPEC в Вене - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ХЬЮСТОН (США), 8 мар — РИА Новости. Текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий, заявил в понедельник генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Энергетика – это свет, это необходимость… Происходящее сейчас является еще одним свидетельством того факта, что мы не можем позволить себе ставить под угрозу (нефтедобывающую) индустрию, основываясь на политических и иных соображениях", — сказал Баркиндо журналистам на полях стартовавшей в понедельник международной энергетической конференции CERAWeek.

Заявление Баркиндо прозвучало на фоне рекордного роста мировых цен на энергоносители. Эксперты отмечают, что во многом такая динамика является следствием жестких санкций, которые западные страны ввели против России после начала военной операции на Украине.
Стоимость эталонной марки нефти Brent резко подскочила в понедельник и превышала 130 долларов за баррель, американская WTI была близка, но не превысила этой отметки. Исторически максимальная стоимость Brent — 147,5 доллара, а WTI — 147,27 доллара за баррель, они были достигнуты 11 июля 2008 года.
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ЭкономикаРоссияУкраинаBrentМохаммед БаркиндоВ миреОПЕК
 
 
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