https://ria.ru/20220308/dollar-1777099143.html
Россиянам посоветовали, что делать, если у них остались доллары
Россиянам посоветовали, что делать, если у них остались доллары - РИА Новости, 08.03.2022
Россиянам посоветовали, что делать, если у них остались доллары
Если у вас остались доллары, то пока лучше их не продавать. Ведь если отложить в сторону геополитику, то можно с уверенностью сказать, что валюты стран с... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T01:15
2022-03-08T01:15
2022-03-08T10:05
андрей верников
экономика
санкции в отношении россии
россия
доллар
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Если у вас остались доллары, то пока лучше их не продавать. Ведь если отложить в сторону геополитику, то можно с уверенностью сказать, что валюты стран с сырьевой экономикой подвержены сильным колебаниям, поэтому доллар и евро более надежны. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на слова руководителя Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрея Верникова.Плюс состоит в том, что сейчас доллары в нашей стране не запрещены, сказал он. Что же касается минуса, то, по мнению Верникова, это то, что в случае жесткого сценария (полный запрет системы банковских платежей СВИФТ, эмбарго на поставку нефти из России) финансовые власти могут установить фиксированный курс доллара и свободного валютного рынка не будет.Аналитик объяснил, что в этом случае фиксированный курс будет таким, что держателей доллара не обрадует. "Будет черный рынок наличного доллара, но покупка м продажа долларов на нем будет вне правового поля. Жесткий сценарий пока маловероятен, но его надо иметь в голове. Если у инвестора есть привычка часть сбережений хранить в валюте, то сейчас лучше покупать юань", — подытожил Верников.
https://ria.ru/20220305/dollar-1776629789.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей верников, экономика, санкции в отношении россии, россия, доллар
01:15 08.03.2022 (обновлено: 10:05 08.03.2022)
Россиянам посоветовали, что делать, если у них остались доллары
Эксперт Верников посоветовал покупать юань вместо доллара на случай полного запрета SWIFT