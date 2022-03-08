Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220308/dollar-1777099143.html
Россиянам посоветовали, что делать, если у них остались доллары
Россиянам посоветовали, что делать, если у них остались доллары - РИА Новости, 08.03.2022
Россиянам посоветовали, что делать, если у них остались доллары
Если у вас остались доллары, то пока лучше их не продавать. Ведь если отложить в сторону геополитику, то можно с уверенностью сказать, что валюты стран с... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T01:15
2022-03-08T10:05
андрей верников
экономика
санкции в отношении россии
россия
доллар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_c8810a2c3b802c9b613f11cec833de69.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Если у вас остались доллары, то пока лучше их не продавать. Ведь если отложить в сторону геополитику, то можно с уверенностью сказать, что валюты стран с сырьевой экономикой подвержены сильным колебаниям, поэтому доллар и евро более надежны. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на слова руководителя Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрея Верникова.Плюс состоит в том, что сейчас доллары в нашей стране не запрещены, сказал он. Что же касается минуса, то, по мнению Верникова, это то, что в случае жесткого сценария (полный запрет системы банковских платежей СВИФТ, эмбарго на поставку нефти из России) финансовые власти могут установить фиксированный курс доллара и свободного валютного рынка не будет.Аналитик объяснил, что в этом случае фиксированный курс будет таким, что держателей доллара не обрадует. "Будет черный рынок наличного доллара, но покупка м продажа долларов на нем будет вне правового поля. Жесткий сценарий пока маловероятен, но его надо иметь в голове. Если у инвестора есть привычка часть сбережений хранить в валюте, то сейчас лучше покупать юань", — подытожил Верников.
https://ria.ru/20220305/dollar-1776629789.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Брыкин
Никита Брыкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_c9628d6337d87401ce287ee725eb115a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей верников, экономика, санкции в отношении россии, россия, доллар
01:15 08.03.2022 (обновлено: 10:05 08.03.2022)
 
Россиянам посоветовали, что делать, если у них остались доллары

Эксперт Верников посоветовал покупать юань вместо доллара на случай полного запрета SWIFT

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Если у вас остались доллары, то пока лучше их не продавать. Ведь если отложить в сторону геополитику, то можно с уверенностью сказать, что валюты стран с сырьевой экономикой подвержены сильным колебаниям, поэтому доллар и евро более надежны. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на слова руководителя Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрея Верникова.
Плюс состоит в том, что сейчас доллары в нашей стране не запрещены, сказал он. Что же касается минуса, то, по мнению Верникова, это то, что в случае жесткого сценария (полный запрет системы банковских платежей СВИФТ, эмбарго на поставку нефти из России) финансовые власти могут установить фиксированный курс доллара и свободного валютного рынка не будет.
Аналитик объяснил, что в этом случае фиксированный курс будет таким, что держателей доллара не обрадует. "Будет черный рынок наличного доллара, но покупка м продажа долларов на нем будет вне правового поля. Жесткий сценарий пока маловероятен, но его надо иметь в голове. Если у инвестора есть привычка часть сбережений хранить в валюте, то сейчас лучше покупать юань", — подытожил Верников.
Мужчина выходит из пункта обмена валюты - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 01:16Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт оценил вероятность замедления роста курса доллара
 
Андрей ВерниковЭкономикаСанкции в отношении РоссииРоссияДоллар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала