https://ria.ru/20220308/dollar-1777099143.html

Россиянам посоветовали, что делать, если у них остались доллары

Россиянам посоветовали, что делать, если у них остались доллары - РИА Новости, 08.03.2022

Россиянам посоветовали, что делать, если у них остались доллары

Если у вас остались доллары, то пока лучше их не продавать. Ведь если отложить в сторону геополитику, то можно с уверенностью сказать, что валюты стран с... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T01:15

2022-03-08T01:15

2022-03-08T10:05

андрей верников

экономика

санкции в отношении россии

россия

доллар

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Если у вас остались доллары, то пока лучше их не продавать. Ведь если отложить в сторону геополитику, то можно с уверенностью сказать, что валюты стран с сырьевой экономикой подвержены сильным колебаниям, поэтому доллар и евро более надежны. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на слова руководителя Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрея Верникова.Плюс состоит в том, что сейчас доллары в нашей стране не запрещены, сказал он. Что же касается минуса, то, по мнению Верникова, это то, что в случае жесткого сценария (полный запрет системы банковских платежей СВИФТ, эмбарго на поставку нефти из России) финансовые власти могут установить фиксированный курс доллара и свободного валютного рынка не будет.Аналитик объяснил, что в этом случае фиксированный курс будет таким, что держателей доллара не обрадует. "Будет черный рынок наличного доллара, но покупка м продажа долларов на нем будет вне правового поля. Жесткий сценарий пока маловероятен, но его надо иметь в голове. Если у инвестора есть привычка часть сбережений хранить в валюте, то сейчас лучше покупать юань", — подытожил Верников.

https://ria.ru/20220305/dollar-1776629789.html

россия

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

андрей верников, экономика, санкции в отношении россии, россия, доллар