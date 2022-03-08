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Китай призвал США, НАТО И ЕС вести равный диалог с Россией
Китай призвал США, НАТО И ЕС вести равный диалог с Россией - РИА Новости, 08.03.2022
Китай призвал США, НАТО И ЕС вести равный диалог с Россией
Китай призывает США, НАТО и ЕС вести равный диалог с РФ и учитывать обеспокоенности Москвы в сфере безопасности, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T01:11
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китай
нато
россия
в мире
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ООН, 8 мар — РИА Новости. Китай призывает США, НАТО и ЕС вести равный диалог с РФ и учитывать обеспокоенности Москвы в сфере безопасности, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь."Мы призываем США, НАТО и ЕС вести равный диалог с Россией. Особое внимание следует уделить негативному влиянию на ситуацию в сфере безопасности для России, что проистекло от продолжительного продвижения НАТО на восток", — сказал Чжан Цзюнь.
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китай, нато, россия, в мире
01:11 08.03.2022 (обновлено: 02:28 08.03.2022)
 
Китай призвал США, НАТО И ЕС вести равный диалог с Россией

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США, НАТО И ЕС вести равный диалог с Россией

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ООН, 8 мар — РИА Новости. Китай призывает США, НАТО и ЕС вести равный диалог с РФ и учитывать обеспокоенности Москвы в сфере безопасности, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
"Мы призываем США, НАТО и ЕС вести равный диалог с Россией. Особое внимание следует уделить негативному влиянию на ситуацию в сфере безопасности для России, что проистекло от продолжительного продвижения НАТО на восток", — сказал Чжан Цзюнь.
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