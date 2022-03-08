https://ria.ru/20220308/dialog-1777104199.html
Китай призвал США, НАТО И ЕС вести равный диалог с Россией
Китай призвал США, НАТО И ЕС вести равный диалог с Россией - РИА Новости, 08.03.2022
Китай призвал США, НАТО И ЕС вести равный диалог с Россией
Китай призывает США, НАТО и ЕС вести равный диалог с РФ и учитывать обеспокоенности Москвы в сфере безопасности, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T01:11
2022-03-08T01:11
2022-03-08T02:28
китай
нато
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
ООН, 8 мар — РИА Новости. Китай призывает США, НАТО и ЕС вести равный диалог с РФ и учитывать обеспокоенности Москвы в сфере безопасности, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь."Мы призываем США, НАТО и ЕС вести равный диалог с Россией. Особое внимание следует уделить негативному влиянию на ситуацию в сфере безопасности для России, что проистекло от продолжительного продвижения НАТО на восток", — сказал Чжан Цзюнь.
https://ria.ru/20220308/oruzhie-1777104573.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_5d9a182a303adc355c1fc3bb04b1adbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, нато, россия, в мире
01:11 08.03.2022 (обновлено: 02:28 08.03.2022)
Китай призвал США, НАТО И ЕС вести равный диалог с Россией
Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США, НАТО И ЕС вести равный диалог с Россией