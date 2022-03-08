https://ria.ru/20220308/dialog-1777104199.html

Китай призвал США, НАТО И ЕС вести равный диалог с Россией

Китай призвал США, НАТО И ЕС вести равный диалог с Россией - РИА Новости, 08.03.2022

Китай призвал США, НАТО И ЕС вести равный диалог с Россией

Китай призывает США, НАТО и ЕС вести равный диалог с РФ и учитывать обеспокоенности Москвы в сфере безопасности, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T01:11

2022-03-08T01:11

2022-03-08T02:28

китай

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россия

в мире

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ООН, 8 мар — РИА Новости. Китай призывает США, НАТО и ЕС вести равный диалог с РФ и учитывать обеспокоенности Москвы в сфере безопасности, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь."Мы призываем США, НАТО и ЕС вести равный диалог с Россией. Особое внимание следует уделить негативному влиянию на ситуацию в сфере безопасности для России, что проистекло от продолжительного продвижения НАТО на восток", — сказал Чжан Цзюнь.

https://ria.ru/20220308/oruzhie-1777104573.html

китай

россия

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

китай, нато, россия, в мире