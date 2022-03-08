https://ria.ru/20220308/dezinformatsiya-1777118273.html
Западные СМИ утаивают от общества правду о событиях на Украине
В Германии рассказали, как западные СМИ замалчивают правду о Донбассе - РИА Новости, 08.03.2022
Западные СМИ утаивают от общества правду о событиях на Украине
Западные СМИ при освещении событий на Украине проводят масштабную кампанию по дезинформации, провоцирующую истерию в обществе. Об этом в интервью газете... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T08:57
2022-03-08T08:57
2022-03-08T08:57
обострение ситуации в днр и лнр
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донбасс
россия
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Западные СМИ при освещении событий на Украине проводят масштабную кампанию по дезинформации, провоцирующую истерию в обществе. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал немецкий писатель и публицист Вольфганг Биттнер.Биттнер напомнил, что в течение восьми лет восточные регионы Украины бомбили, из-за чего погибли около 14 тысяч человек, однако западные политики отказываются говорить об этом."Этого не должно было произойти, но никто ничего не делал. А сейчас, когда Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, СМИ всполошились", — заключил Биттнер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, днр, лнр, донбасс, россия
В Германии рассказали, как западные СМИ замалчивают правду о Донбассе
Немецкий писатель Биттнер: западные СМИ дезинформируют общество о событиях на Украине