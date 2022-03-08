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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/dezinformatsiya-1777118273.html
Западные СМИ утаивают от общества правду о событиях на Украине
В Германии рассказали, как западные СМИ замалчивают правду о Донбассе - РИА Новости, 08.03.2022
Западные СМИ утаивают от общества правду о событиях на Украине
Западные СМИ при освещении событий на Украине проводят масштабную кампанию по дезинформации, провоцирующую истерию в обществе. Об этом в интервью газете... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T08:57
2022-03-08T08:57
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Западные СМИ при освещении событий на Украине проводят масштабную кампанию по дезинформации, провоцирующую истерию в обществе. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал немецкий писатель и публицист Вольфганг Биттнер.Биттнер напомнил, что в течение восьми лет восточные регионы Украины бомбили, из-за чего погибли около 14 тысяч человек, однако западные политики отказываются говорить об этом."Этого не должно было произойти, но никто ничего не делал. А сейчас, когда Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, СМИ всполошились", — заключил Биттнер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, германия, украина, днр, лнр, донбасс, россия
08:57 08.03.2022
 
В Германии рассказали, как западные СМИ замалчивают правду о Донбассе

Немецкий писатель Биттнер: западные СМИ дезинформируют общество о событиях на Украине

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР
Военнослужащий ДНР - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащий ДНР
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Западные СМИ при освещении событий на Украине проводят масштабную кампанию по дезинформации, провоцирующую истерию в обществе. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал немецкий писатель и публицист Вольфганг Биттнер.
"Многие люди в истерике, но они не знают, что происходит на самом деле. По моей информации, Украина уже была разрушена <…> Я слышал, что правые экстремисты там устраивают поджоги, преследуют людей", — пояснил он.
Биттнер напомнил, что в течение восьми лет восточные регионы Украины бомбили, из-за чего погибли около 14 тысяч человек, однако западные политики отказываются говорить об этом.
"Этого не должно было произойти, но никто ничего не делал. А сейчас, когда Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, СМИ всполошились", — заключил Биттнер.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
02:15
Небензя рассказал о настоящих "зверях" на Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
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